AZ legt transfervrije Van Rhijn vast, PEC huurt twee Italianen

De 27-jarige Van Rhijn komt over van Club Brugge, waar zijn contract werd ontbonden. De achtvoudig Oranje-international kwam in België niet meer in de plannen voor.

De verdediger maakte in 2011 zijn debuut in het betaald voetbal voor Ajax. In totaal kwam hij tot 163 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarmee hij in 2012, 2013 en 2014 kampioen werd. Hij verkaste in de zomer van 2016 naar Club Brugge.

Van Rhijn, die bij AZ rugnummer 34 heeft genomen, maakte de voorbereiding al mee met de ploeg van coach John van den Brom. "Ik ben blij dat AZ de keuze heeft gemaakt voor een extra jaar", zegt hij vrijdag op de website van AZ.

Bij de Alkmaarders hoeft Van Rhijn in principe niet op een basisplaats te rekenen. De verdediger, vorig seizoen goed voor elf duels, is de stand-in van Jonas Svensson. "Ricardo heeft afgelopen seizoen bewezen dat hij met zijn ervaring een betrouwbare kracht voor ons is", zegt Max Huiberts, technisch directeur van AZ.

Met het vastleggen van Van Rhijn heeft AZ de selectie voor de eerste seizoenshelft rond. Iliass Bel Hassani en Fred Friday mogen nog wel vertrekken bij de club. "Er is best veel geïnformeerd naar deze spelers, maar ze hebben nog geen keuze gemaakt", vertelt Huiberts. "Het is afwachten of er op de laatste dag nog iets gebeurt."

Heerenveen haalt Van Bergen van Vitesse

Heerenveen legde vrijdag Mitchell van Bergen vast. De 19-jarige aanvaller komt over van Vitesse en heeft voor vier jaar getekend bij de Friese club.

"Een nieuwe omgeving geeft nieuwe kansen. En die kans wil ik hier pakken'', zei Van Bergen vrijdag bij zijn presentatie in het Abe Lenstra Stadion.

De Brabander debuteerde eind 2015 als zestienjarige in de hoofdmacht van Vitesse en werd daarmee de jongste debutant ooit van de Arnhemse club. Van Bergen kwam tot 31 competitieduels, maar veroverde geen vaste basisplaats.

PEC huurt twee Italianen van Sassuolo

PEC Zwolle voegde op de slotdag van de transferperiode twee Italianen toe aan de selectie. De club van trainer John van 't Schip huurt spits Gianluca Scamacca en linksback Alessandro Tripaldelli, beiden negentien jaar, voor de rest van dit seizoen van Sassuolo. Bij de ploeg uit de Serie A was hun uitzicht op speeltijd beperkt.

Scamacca speelde eerder al in Nederland voor PSV, dat hem begin 2015 wegplukte uit de jeugd van AS Roma. Een doorbraak in het eerste elftal van de Eindhovenaren bleef uit en dus verhuisde de spits twee jaar later weer naar Sassuolo. Tripaldelli speelde eerder in de jeugd van Juventus.

"Het zijn twee talentvolle spelers, die niet voor niets sinds jaar en dag uitkomen voor de vertegenwoordigende elftallen van Italië'', zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van PEC Zwolle, dat na drie duels in de Eredivisie als enige club nog geen punten heeft.

"De jongelingen zijn nu in een fase beland dat ze een podium nodig hebben om zich te laten gelden. Wij bieden ze graag deze kans."

