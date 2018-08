AZ legt transfervrije Van Rhijn voor een seizoen vast

De 27-jarige rechtsback komt over van Club Brugge, waar zijn contract werd ontbonden. Van Rhijn, die in het verleden acht keer voor Oranje speelde, kwam in België niet meer in de plannen voor.

De verdediger maakte in 2011 zijn debuut in het betaald voetbal voor Ajax. In totaal kwam hij tot 163 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarmee hij in 2012, 2013 en 2014 kampioen werd. Hij verkaste in de zomer van 2016 naar Club Brugge.

Van Rhijn, die bij AZ rugnummer 34 heeft genomen, maakte de voorbereiding al mee met de ploeg van coach John van den Brom. "Ik ben blij dat AZ de keuze heeft gemaakt voor een extra jaar", zegt hij vrijdag op de website van AZ.

Van Rhijn speelde vorig seizoen elf duels

Bij de Alkmaarders hoeft Van Rhijn in principe niet op een basisplaats te rekenen. De verdediger, vorig seizoen goed voor elf duels, is de stand-in van Jonas Svensson.

AZ speelt zondag om 14.30 uur thuis tegen Heracles Almelo. kampioen van 2009 pakte in de eerste drie Eredivisie-wedstrijden zeven punten en staat daarmee op de tweede plaats achter koploper PSV.

