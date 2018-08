Oranje-international Promes gaat alsnog van Spartak Moskou naar Sevilla

Promes wordt door Sevilla voor naar verluidt 20 miljoen euro overgenomen van Spartak. De aanvaller wordt vrijdag nog medisch gekeurd in Andalusië. Als dat geen problemen oplevert, zet hij zijn handtekening.

Verschillende Russische media maakten woensdag bekend dat de overgang van de geboren Amsterdammer zo goed als rond was, maar donderdag leek de transfer vanwege aanvullende eisen van Sevilla af te ketsen.

De 26-jarige Promes zat donderdag al op de tribune in de thuiswedstrijd van Sevilla in de play-offs van de Europa League tegen het Tsjechische Sigma Olomouc. De ploeg van coach Pablo Machín won de return met 3-0 en plaatste zich voor het hoofdtoernooi.

Promes speelde sinds 2014 bij Spartak en groeide uit tot een van de belangrijkste spelers bij de Russische topclub, waar hij nog tot medio 2021 onder contract stond. Hij werd in Rusland twee keer tot voetballer van het jaar uitgeroepen en één keer topscorer in de Premjer-Liga.

Promes van grote waarde voor Spartak Moskou

In vier jaar speelde de vleugelspeler 135 officiële wedstrijden voor de Moskovieten, waarin hij 66 keer tot scoren kwam. In het seizoen 2016/2017 had hij met tien treffers en twaalf assists een belangrijke bijdrage aan het veroveren van de landstitel.

De 28-voudig international begon zijn loopbaan in 2012 bij FC Twente, dat hem in het seizoen 2012/2013 een jaar verhuurde aan Go Ahead Eagles. In zijn laatste seizoen bij Twente maakte hij genoeg indruk om een transfer naar Spartak af te dwingen.

Op 5 maart 2014 maakte Promes al zijn debuut in het Nederlands elftal, waar hij op dit moment kan rekenen op een basisplaats. Hij maakt ook deel uit van de voorselectie van Oranje voor het oefenduel met Peru (6 september) en de wedstrijd tegen Frankrijk (9 september) in de Nations League.