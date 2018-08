Luxemburgs Dudelange schrijft geschiedenis met plaatsing voor Europa League

Dudelange won de return in Roemenië met 2-3, nadat de Luxemburgers vorige week voor eigen publiek al met 2-0 zegevierden in de heenwedstrijd.

In de return tegen Cluj kwam Dudelange in de tweede helft door twee doelpunten van Daniel Sinani en een treffer van David Turpel met 0-3 voor. In de slotfase deden de Roemenen door goals van Robert Tambe en Billel Omrani nog wat terug.

Dudelange verloor in de eerste voorronde van de Champions League van MOL Vidi uit Hongarije. Daarna versloeg het in de voorrondes van de Europa League het Kosovaarse Drita en Legia Warschau uit Polen.

Dankzij de kwalificatie voor de Europa League kan de Luxemburgse club een bedrag van 2,9 miljoen euro startpremie bijschrijven.

Dudelange schrijft voor tweede keer geschiedenis

In 2005 schreef Dudelange ook al geschiedenis door zich als eerste Luxemburgse club te kwalificeren voor de tweede voorronde van de Champions League. De club was destijds over twee duels te sterk voor Zrinjski Mostar uit Bosnië-Herzegovina.

In 2012 stuntten de Luxemburgers in de tweede voorronde van de Champions League met een zege op het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Daarna moest de ploeg zijn meerdere erkennen in NK Maribor uit Slovenië.

Er speelden in het verleden al vaker Luxemburgse clubs in de eerste rondes van bijvoorbeeld de Europa Cup II en de UEFA Cup, maar toen plaatsten clubs zich nog automatisch voor die toernooien. Sinds er sprake is van een groepsfase, was een Luxemburgse club er nog nooit in geslaagd om die fase te bereiken.

