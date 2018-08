Ten Hag: 'Robben stuurde dat hij het een geweldige loting vindt'

"Arjen stuurde dat hij het een geweldige loting vond. Ik ben het daarmee eens. Een wensloting om tegen mijn oude club Bayern München te spelen. Dat is toch ook een beetje mijn club geworden", zegt Ten Hag tegenover het AD.

"Ik ken de stad, het stadion, de cultuur. Dat maakt het voor mij persoonlijk extra speciaal. Maar ik denk dat het ook voor onze fans een mooie tegenstander is. Goed te bereizen en Nederland tegen Duitsland is altijd mooi. Bayern is voor velen een voorbeeldclub, dus het is prachtig om daar tegen te spelen."

Ten Hag beseft als geen ander dat Bayern München de grote favoriet is om als een van de twee clubs naar de knock-outfase door te stoten, maar hij ziet door de aanwezigheid van Benfica en AEK Athene voldoende perspectief.

"De ware kracht van Benfica en AEK moet ik de komende periode ontdekken. AEK is de kampioen van Griekenland en Benfica is altijd een goede club in Europees verband", aldus Ten Hag.

"De doelstelling is overwinteren in Europa, dus minimaal derde worden in deze poule, maar uiteraard willen we meer. Het zijn voor onze ploeg prachtige affiches. In grote, mooie stadions spelen bij Bayern en Benfica. In Athene weet je op voorhand dat het een heksenketel wordt."

Geen extra spits voor Ajax

Ten Hag gaf eerder deze week te kennen dat hij graag voor het sluiten van de transfermarkt, in de nacht van vrijdag op zaterdag, een spits aan zijn selectie toevoegt, maar daar is volgens hemzelf geen sprake meer van.

"De huidige selectie is de groep waar de de competitie en de Champions League mee in gaan", aldus Ten Hag. "We hebben alle opties bekeken van spelers die multifunctioneel zijn. Maar óf hun huidige club wil niet van ze af, óf de financiën waren een probleem. Als je zo laat nog iemand wilt halen, moet je wel heel zeker van je zaak zijn", laat hij aan De Telegraaf weten.

Ajax plaatste zich dinsdag ten koste van Dinamo Kiev voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De hoofdstedelingen speelden in 2014 voor het laatst in het miljoenenbal en werden destijds in de groepsfase uitgeschakeld.

De eerste speelronde van de Champions League staat voor 18 en 19 september op het programma. De finale wordt op 1 juni afgewerkt in Wanda Metropolitano in Madrid.

Ajax neemt het zondag in de Eredivisie op tegen Vitesse (uit) en treft voor de start van de Champions League ook nog FC Groningen (thuis).