Modric verkozen tot Europees voetballer van het jaar

Modric kreeg de bijbehorende bokaal na afloop van de loting voor de groepsfase van de Champions League in Monaco uit handen van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin.

"Ik vind het een ongelooflijke eer dat ik deze onderscheiding krijg. Ik ben hier ontzettend trots op", zei de 32-jarige routinier in een eerste reactie.

Modric kende een uiterst succesvol jaar. Hij won met Real Madrid de Champions League en haalde met Kroatië de finale van het WK. Daarin verloor hij weliswaar met 4-2 van Frankrijk, maar hij werd na afloop wel uitgeroepen tot beste speler van het in Rusland gehouden eindtoernooi.

Modric' voormalige ploeggenoot Ronaldo, die Real Madrid deze zomer voor Juventus verruilde, greep ondanks dat hij zich afgelopen seizoen met vijftien doelpunten tot topscorer van de Champions League kroonde dus naast de titel Europees voetballer van het jaar, die hij in het verleden al drie keer pakte.

Messi opvallende afwezige op shortlist

Salah hielp Liverpool aan een finaleplek in de Champions League, maar was ook in de competitie van onschatbare waarde. De Egyptische aanvaller kroonde zich met 32 doelpunten tot topscorer van de Premier League.

Opvallende afwezige op de shortlist van de UEFA was Lionel Messi. De Argentijnse aanvaller van FC Barcelona werd al twee keer tot Europees voetballer van het jaar verkozen en zat vijf van de zeven keer bij de laatste drie genomineerden.

Net als in de laatste jaren zat er geen Nederlander bij de laatste drie kanshebbers. Arjen Robben was in 2014 de laatste Nederlander die tot het einde meedeed om de prestigieuze award, maar toen trok Ronaldo aan het langste eind.

Modric kreeg donderdag ook de onderscheiding voor de beste middenvelder. Zijn teamgenoten Keylor Navas en Sergio Ramos werden uitgeroepen tot beste doelman en beste verdediger. Ronaldo kreeg de prijs voor de beste aanvaller.

Pernille Harder werd verkozen tot Europees voetbalster van het jaar. De Deense aanvalster van VfL Wolfsburg troefde de Noorse Ada Hegerberg (Olympique Lyon) en de Française Amandine Henry (Olympique Lyon) af.