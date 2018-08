PSV loot Barça en Spurs in Champions League, Ajax tegen Bayern en Benfica

PSV heeft het in groep B niet getroffen. De Eindhovenaren komen met FC Barcelona de kampioen van Spanje en met Tottenham Hotspur de nummer drie van de Premier League tegen. Inter eindigde afgelopen seizoen als vierde in de Serie A.

In de eerste groepswedstrijd staat PSV meteen voor een zware opgave. De landskampioen speelt op dinsdag 18 september met een uitwedstrijd tegen Barcelona. Daarna speelt de ploeg van coach Mark van Bommel thuis tegen Inter (3 oktober) en Tottenham (24 oktober).

PSV kwalificeerde zich woensdag ten koste van BATE Borisov voor het hoofdtoernooi. De Eindhovenaren kwamen in 2016 voor het laatst in actie in het hoofdtoernooi en strandden toen in de groepsfase.

Ajax begint met thuiswedstrijd tegen AEK Athene

Ajax treft in groep E met Bayern München de kampioen van Duitsland en met Benfica de nummer twee van vorig seizoen in Portugal. AEK Athene veroverde voor het eerst in 24 jaar de landstitel in Griekenland.

Voor Ajax begint het Champions League-avontuur op woensdag 19 september met een thuiswedstrijd op AEK Athene. Daarna gaat de formatie van coach Erik ten Hag op bezoek bij Bayern München (2 oktober) en speelt het thuis tegen Benfica (23 oktober).

Ajax plaatste zich dinsdag ten koste van Dinamo Kiev voor de Champions League. De Amsterdammers speelden in 2014 voor het laatst in de Champions League en werden destijds in de groepsfase uitgeschakeld.

Ronaldo met Juventus tegen United

Cristiano Ronaldo gaat met Juventus op bezoek bij zijn oude club Manchester United. De Italiaanse kampioen en de ploeg van manager José Mourinho ontmoeten elkaar in groep H. Ronaldo kwam van 2003 tot en met 2009 uit voor United.

De laatste keer dat er twee Nederlandse ploegen in de groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi actief waren, was in het seizoen 2010/2011. Ook toen wist Ajax ten koste van Dinamo Kiev de voorrondes te overleven. FC Twente was als kampioen automatisch geplaatst.

De eerste speelronde van de Champions League staat voor 18 en 19 september op het programma. De finale wordt op 1 juni afgewerkt in het Wanda Metropolitano in Madrid.