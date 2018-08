Rangers bereikt groepsfase Europa League, Trencín uitgeschakeld

Rangers had in de return in Rusland voldoende aan een 1-1-gelijkspel, nadat de heenwedstrijd in eigen huis met 1-0 was gewonnen.

De prestatie van Rangers is knap te noemen, aangezien de ploeg van de nieuwe manager Steven Gerrard in de return de laatste 25 minuten met slechts negen man verder moest.

Zowel Alfredo Morelos (37e minuut) als Jon Flanagan (66e minuut) kreeg twee keer geel en dus rood van de Duitse scheidsrechter Tobias Stieler.

Rangers kwam al na negen minuten op voorsprong door een doelpunt van Ovie Ejaria. FC Ufa trok de stand in de 32e minuut gelijk dankzij een treffer van Dmitri Sysuyev.

Trencín uitgeschakeld in play-offs

AS Trencín slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Europa League. De Slowaken waren in de play-offs niet opgewassen tegen AEK Larnaca.

Trencín verloor de return in Cyprus met liefst 3-0, nadat in de heenwedstrijd op eigen veld al genoegen moest worden genomen met een 1-1-gelijkspel.

De ploeg van de Nederlandse trainer Ricardo Moniz en de Nederlandse spelers Aschraf El Mahdioui, Joey Sleegers en Desley Ubbink schakelde in de derde voorronde nog Feyenoord uit.

Trencín kwam tegen Larnaca al in de eerste minuut op achterstand door een doelpunt van Apostolos Giannou, waarna de schade alleen nog maar verder opliep via treffers van Acorán en opnieuw Giannou.