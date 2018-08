NAC Breda huurt Mühren voor rest van seizoen van Zulte Waregem

Mühren kreeg dit seizoen nog geen speeltijd in het eerste elftal van de Belgische club en de verwachting was dat dat de komende maanden niet zou veranderen.

De geboren Purmerender werd vorig seizoen door Zulte Waregem al verhuurd aan Sparta Rotterdam, waarmee hij via de play-offs naar de Keuken Kampioen Divisie degradeerde.

Mühren is blij dat hij voor de rest van dit seizoen aan de slag kan bij NAC Breda, dat met Mitchell te Vrede over slechts één speler beschikt die in de punt van de aanval uit de voeten kan.

"Het is voor mij allemaal snel gegaan. Vanochtend zat ik nog in België en nu sta ik als een gelukkig mens hier in het Rat Verlegh Stadion", zegt hij op de clubsite.

"Ik speel het liefst net achter de spits, maar kan met mijn diepgang net zo goed renderen als enige spits. Het is in ieder geval mijn bedoeling om dit seizoen veel aan spelen toe te komen en het publiek op zo veel mogelijk doelpunten en assists te trakteren."

'Blij dat we Robert hebben overtuigd om voor NAC te kiezen'

Technisch directeur Hans Smulders van NAC Breda is in zijn nopjes met de tijdelijke komst van Mühren en verwacht veel van zijn tijd bij de 'Parel van het Zuiden'.

"De afgelopen periode hebben we druk gezocht naar een goede aanvulling voor onze spitspositie. Dat valt nog niet mee, aangezien het gaat om een positie waar in de markt veel vraag naar is. We hebben veel gesprekken gevoerd en zijn blij dat we Robert hebben overtuigd om voor NAC te kiezen", vertelt hij.

"Hij is een ander type dan we al in huis hebben en past goed in het profiel van een spits die de ruimtes achter de laatste lijn van de tegenstander kan opzoeken. Hij kan goed uit de voeten als enige spits, maar juist ook goed samen met Mitchell spelen. Daarmee heeft onze staf nu meerdere opties voor de invulling van de aanvallende speelstijl."

Mühren droeg naast het shirt van Sparta Rotterdam in Nederland ook dat van AZ en FC Volendam. Hij speelde vooralsnog 75 Eredivisie-wedstrijden, waarin hij achttien doelpunten maakte en acht assists leverde.

Mühren is alweer de tiende zomeraanwinst voor NAC. De Brabanders legden eerder Pele van Anholt, Gervane Kastaneer, Mikhail Rosheuvel, Jurich Carolina, Gregory Leigh, Erik Palmer-Brown, Anouar Kali, Theo Zwarthoed en Benjamin van Leer vast.

