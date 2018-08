Pusic boos dat Twente spelers moet afstaan wegens interlandverplichtingen

"We spelen geen amateurvoetbal. Dit heeft niets met topsportbeleid te maken. Als je zegt dat je dat de Eerste Divisie serieus neemt als kweekvijver, dan moet je die competitie ook dusdanig faciliteren", foetert Pusic donderdag bij Tubantia.

FC Twente moet het op zaterdag 8 september in Enschede opnemen tegen TOP Oss. Juist rond die datum hebben Drommel en Smith interlandverplichtingen.

Jong Oranje speelt op donderdag 6 september tegen Jong Engeland en vijf dagen later tegen Jong Schotland in de EK-kwalificatie. Wales speelt op 6 september tegen Ierland en drie dagen later tegen Denemarken in de Nations League.

"Ik hoor overal dat het Nederlandse voetbal op de schop moet en dat er het nodige moet veranderen. Nou, maak hier dan ook maar snel nieuwe afspraken over", vervolgt Pusic.

Eredivisie ligt volgende week wel stil

Vanwege de interlandweek ligt de Eredivisie volgende week stil. In de Keuken Kampioen Divisie staat wel 'gewoon' een volledige speelronde op het programma.

Vorig seizoen besloten de clubs in de toenmalige Jupiler League juist in grote meerderheid dat ze in de interlandweekends wel willen spelen. FC Twente kwam toen nog in de Eredivisie uit en had daar dus geen stem in.

Pusic vreest dat hij Drommel en Smith dit seizoen vanwege de interlandverplichtingen minimaal zes keer moet missen. "Als club moet je daar bij je transferbeleid dus eigenlijk rekening mee gaan houden. Want op deze manier word je gestraft", aldus de Bosniër.

FC Twente bezet met vier punten uit twee wedstrijden de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Tukkers spelen komende vrijdag om 20.00 uur in de eigen Grolsch Veste de topper tegen Roda JC.

