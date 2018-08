'Transfer Promes van Spartak Moskou naar Sevilla afgeketst'

Dat meldt VI donderdag. Verschillende Russische media maakten woensdag bekend dat de overgang van Promes zo goed als rond was, maar de Spanjaarden kwamen naar verluidt met aanvullende eisen waar Promes niet aan wilde voldoen.

Het is nog niet duidelijk of de afgeketste transfer, waar ruim 20 miljoen euro mee gemoeid was, betekent dat Promes definitief bij Spartak blijft. De transfermarkt sluit in de nacht van vrijdag op zaterdag en de Oranje-international zou bij de clubleiding aangegeven hebben dat hij graag wil vertrekken.

Promes speelt sinds 2014 bij Spartak en groeide sindsdien uit tot een van de belangrijkste spelers bij de Russische topclub, waar hij nog tot medio 2021 onder contract staat.

Promes van grote waarde voor Spartak

In vier jaar speelde Promes 135 officiële wedstrijden voor de Moskovieten, waarin hij 66 keer tot scoren kwam. In het seizoen 2016/2017 had hij met tien treffers en twaalf assists een belangrijke bijdrage aan het veroveren van de landstitel.

De 28-voudig international begon zijn loopbaan in 2012 bij FC Twente, dat hem in het seizoen 2012/2013 een jaar verhuurde aan Go Ahead Eagles. In zijn laatste seizoen bij Twente maakte Promes genoeg indruk om een transfer naar Spartak af te dwingen.

Op 5 maart 2014 maakte de geboren Amsterdammer al zijn debuut in het Nederlands elftal, waar hij op dit moment kan rekenen op een basisplaats. Promes maakt ook deel uit van de voorselectie van Oranje voor het oefenduel met Peru (6 september) en de wedstrijd tegen Frankrijk (9 september) in de Nations League.