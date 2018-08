Willem II haalt oud-Ajacied Anita terug naar Eredivisie

De Tilburgers hebben de transfer nog niet bevestigd, want de laatste formaliteiten moeten nog worden afgerond. Naar verwachting wordt de 29-jarige Anita later op donderdag gepresenteerd.

Het afgelopen jaar stond Anita onder contract bij Leeds United, maar bij de club uit het Championship kon de drievoudig Oranje-international niet meer rekenen op veel speeltijd.

Anita begon zijn carrière bij Ajax, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. Hij maakte in 2006 zijn debuut in de hoofdmacht en speelde in zeven jaar 109 competitiewedstrijden voor de Amsterdammers, waarmee hij in 2011 en 2012 kampioen werd.

Anita speelde zich in kijker bij Oranje

Door zijn prestaties bij Ajax, waar hij zowel als verdediger als middenvelder werd gebruikt, speelde Anita zich in 2010 in de kijker bij het Nederlands elftal. Hij maakte op 26 mei van dat jaar zijn debuut voor Oranje in de thuiswedstrijd tegen Mexico (2-1), maar hij ontbrak in de selectie voor het WK.

Later in 2010 speelde Anita ook nog interlands tegen Oekraïne (11 augustus) en Finland (7 september), maar daar bleef het sindsdien ook bij.

In 2012 verruilde Anita Ajax voor Premier League-club Newcastle United, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde op het middenveld. De oud-Ajacied speelde 106 Premier League-duels voor 'The Magpies' en vertrok in 2017 naar Leeds United, waar hij nog tot medio 2020 onder contract staat.

Özbiliz en Anita mogen weer samenspelen

Bij Willem II wordt Anita herenigd met Aras Özbiliz, met wie hij enkele jaren geleden samenspeelde bij Ajax. De Armeense aanvaller van Besiktas speelt dit seizoen op huurbasis voor de 'Tricolores'.

Willem II staat na drie speelronden op de vierde plaats in de Eredivisie. De ploeg van trainer Adrie Koster begon het seizoen met een 0-1-nederlaag tegen VVV-Venlo, maar herstelde zich vervolgens met zeges op FC Groningen (0-1) en Heracles Almelo (5-0).

In de vierde speelronde neemt Willem II het zaterdag op tegen PSV. De wedstrijd in het Philips Stadion begint om 19.45 uur.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie