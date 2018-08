Voormalige FIFA-vicevoorzitter Napout moet negen jaar cel in

De zestigjarige Paraguayaan is schuldig bevonden aan samenzwering en fraude. Naast een gevangenisstraf krijgt hij een boete van 854.000 euro en moet hij zijn criminele inkomsten van bijna 3 miljoen euro terugbetalen.

Napout nam onder meer steekpenningen aan in ruil voor marketing- en uitzendrechten voor grote toernooien. In december werd de voormalige vicevoorzitter van de FIFA al door een jury in New York schuldig bevonden, maar zijn straf werd woensdag pas bekend.

Eerder deze maand werd ook José Maria Marin veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege corruptie. De voormalige baas van de Braziliaanse voetbalbond moet vier jaar de cel in.

De 86-jarige Marin en Napout behoorden tot de zeven FIFA-officials die in december 2015 werden opgepakt in een hotel in het Zwitserse Zürich. Het grootschalige onderzoek werd geleid door de Amerikaanse justitie en mede daardoor zijn alle verdachte bestuurders uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

In totaal worden veertig voormalige FIFA-officials vervolgd voor hun rol in het omvangrijke omkoopschandaal bij de wereldvoetbalbond.