Nederland stijgt dankzij Ajax en PSV naar elfde plek op coëfficiëntenlijst

Waar Ajax zich dinsdag dankzij een doelpuntloos gelijkspel bij Dinamo Kiev al voor de groepsfase van de Champions League plaatste, bereikte woensdag ook PSV het hoofdtoernooi. De ploeg van trainer Mark van Bommel was met 3-0 te sterk voor BATE Borisov.

Door die goede prestaties heeft Nederland dit seizoen al 3.600 punten gepakt voor de coëfficiëntenlijst. Ajax had daar een cruciale bijdrage aan, want de Amsterdammers waren in de voorrondes ook al te sterk voor het Oostenrijkse Sturm Graz en het Belgische Standard Luik.

Over het hele vorige seizoen werden slechts 2.900 punten veroverd. Feyenoord strandde in de groepsfase van de Champions League en voor Vitesse gold hetzelfde in de Europa League. Ajax, PSV en FC Utrecht wisten zich toen via de voorronden niet eens te plaatsen voor Europees voetbal.

Top 15 coëfficiëntenranglijst 1. Spanje - 86.998

2. Engeland - 65.534

3. Italië - 64.940

4. Duitsland - 59.498

5. Frankrijk - 50.665

6. Rusland - 45.132

7. Portugal - 39.832

8. Oekraïne - 35.100

9. België - 34.500

10. Turkije - 30.800

11. Nederland - 27.433

12. Oostenrijk - 26.650

13. Denemarken - 25.900

14. Griekenland - 25.500

15. Zwitserland - 24.900

Nederland is Oostenrijk voorbij

Dankzij de prestaties van Ajax en PSV is Nederland bovendien naar de elfde plek gestegen op de coëfficiëntenlijst. Oostenrijk pakte dit seizoen nog maar 1.600 punten, mede doordat drie van de vijf clubs al zijn uitgeschakeld in Europa, en vindt zichzelf terug op de twaalfde plek.

Als Nederland de elfde plek op de ranglijst weet vast te houden, krijgt de landskampioen in 2020 weer een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Dit seizoen moest nummer twee Ajax beginnen in de tweede voorronde en was kampioen PSV veroordeeld tot het spelen van play-offs.

Nummer tien Turkije is overigens nog niet in zicht voor Nederland. De Turken hebben de laatste jaren een stuk meer punten verzameld dan Nederland (30.800 om 27.433) en zijn bovendien nog met vier clubs in Europa vertegenwoordigd, terwijl Ajax en PSV dit seizoen de Nederlandse eer moeten redden.

AZ werd in de tweede voorronde van de Europa League uitgeschakeld door FC Kairat Almaty en Vitesse en Feyenoord strandden een ronde later. FC Basel was over twee wedstrijden te sterk voor Vitesse en AS Trencín schakelde Feyenoord uit.

Donderdagavond loting Champions League

Ajax en PSV weten donderdagavond welke tegenstanders ze tegenkomen in de groepsfase van de Champions League. Om 18.00 uur vindt de loting plaats in Monaco.

De laatste keer dat twee Nederlandse clubs uitkwamen in het miljoenenbal was in het seizoen 2010/2011 (FC Twente en Ajax). PSV speelde in het seizoen 2016/2017 nog in het belangrijkste Europese clubtoernooi, voor Ajax is het al vier jaar geleden.

PSV was in het seizoen 2015/2016 de laatste Nederlandse club die de groepsfase ook overleefde. De Eindhovenaren eindigden destijds als tweede in een poule met VfL Wolfsburg, Manchester United en CSKA Moskou en werden in de achtste finales uitgeschakeld door Atlético Madrid.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond elke Eredivisie-speelronde en de Europese avonturen van de Nederlandse club? Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief!