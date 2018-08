Viergever hoopt op Engelse club, Schwaab wil dat PSV Juventus loot in CL

Met 61 duels voor Nederlandse clubs in Europa is Viergever het meest ervaren buiten de landsgrenzen van alle huidige Eredivisie-spelers. De oud-speler van AZ en Ajax hoopt dat donderdag bij de loting in Monaco een van de Engelse clubs uit de koker komt rollen.

"Ik heb al bijna in alle landen gespeeld, maar nog nooit in Engeland. De sfeer is daar natuurlijk fantastisch, dat heb ik al gemerkt toen ik een keer in Schotland speelde en dat wil ik graag nog een keer meemaken", aldus Viergever.

Schwaab hoopt dat Juventus of Real Madrid uit de koker komt. "Mijn zoontje is zes jaar en begrijpt al veel van voetbal. Hij vindt Real Madrid een mooie club en Ronaldo een goede speler. Nu Ronaldo naar Juventus is vertrokken, zou hij het geweldig vinden als we tegen die club komen te spelen."

Viergever en Schwaab vinden het nog voor de loting te vroeg om te zeggen of PSV kans maakt op overwintering in de Champions League, zoals de club in het seizoen 2015/2016 voor het laatst lukte.

"Hopelijk wordt het een loting met perspectief en kunnen we goede resultaten boeken", kijkt Viergever vooruit. "Maar er zitten in de eerste twee potten heel veel goede tegenstanders. Als wij een goede dag hebben en zij een mindere, dan weet je het nooit."

Potindeling Champions League Pot 1: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Bayern München, Juventus, PSG, Lokomotiv Moskou

Pot 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Benfica, Napoli, Tottenham Hotspur, AS Roma

Pot 3: Liverpool, Schalke 04, Olympqiue Lyon, AS Monaco, Ajax, CSKA Moskou, PSV, Valencia

Pot 4: Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Internazionale, Hoffenheim, Rode Ster Belgrado, AEK Athene

Supporters steun in rug voor PSV'ers

De spelers van PSV vierden woensdag ruim tien minuten lang feest met de fanatieke aanhang na de 3-0-thuiszege op BATE Borisov. De uitbundige sfeer in het Philips Stadion was voor PSV een enorme steun in de rug.

"Toen we voor de warming-up het veld opliepen was er al enorm veel geluid en de hele wedstrijd bleef de sfeer geweldig", zegt Schwaab. "Dat helpt natuurlijk enorm."

"We hebben een jonge ploeg, voor veel jongens zijn Europese wedstrijden iets nieuws", aldus de Duitse verdediger. "Ik probeer ze natuurlijk te helpen waar ik kan. Dat doe ik alleen al door op het veld uit te stralen dat ik wil winnen, hopelijk nemen ze die uitstraling over."

"De jonge spelers kunnen ontzettend goed voetballen, maar in dit soort wedstrijden gaat het niet om goed voetballen maar om de kleine details die het verschil tussen winnen of verliezen kunnen bepalen. De druk was daarom groot, maar we hebben een heel goede wedstrijd gespeeld."

PSV verdient 35 miljoen euro met plek in Champions League

Er stond woensdagavond ook financieel veel op het spel voor PSV, want de Eindhovenaren krijgen door het bereiken van de groepsfase in de Champions League 35 miljoen euro aan startpremies en tv-rechten. De ploeg van de beginnende hoofdtrainer Mark van Bommel speelde met veel overtuiging en kwam geen moment in de problemen.

"De trainer heeft voor de wedstrijd voorbeelden uit zijn eigen spelerscarrière aangehaald om duidelijk te maken hoe we met deze wedstrijd om moesten gaan", vertelt Viergever. "De pers dacht dat wij er al waren, maar je moet het toch maar even doen. Als we 0-1 achter zouden komen, dan kan dat iets creëren bij BATE."

Maar PSV maakte zelf na een kwartier de 1-0 en liep vervolgens uit naar een overtuigende zege op de kampioen van Wit-Rusland.

"In de kleedkamer deed Van Bommel na de wedstrijd nog een woordje", vertelt Viergever. "Hij zei dat we hartstikke goed aan het seizoen zijn begonnen. De eerste wedstrijden in de competitie hebben we gewonnen, en het belangrijkste doel is nu ook gehaald. Champions League spelen is enorm belangrijk voor deze groep."