PSV legt Mexicaanse middenvelder Gutiérrez voor vijf jaar vast

De 23-jarige Mexicaan komt over van CF Pachuca, de club waarvan PSV vorig seizoen Hirving Lozano overnam. De landskampioen omschrijft Gutiérrez als de "boezemvriend" van de aanvaller. Ze speelden acht jaar samen bij Pachuca.

Met de Mexicaanse club won Gutierrez in 2017 de Champions League van de CONCACAF, de bond van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Hij heeft negen interlands voor Mexico achter zijn naam staan.

Gutiérrez behoorde afgelopen zomer net als Lozano tot de WK-selectie van Mexico, dat in Rusland tot de achtste finales reikte en daarin met 2-0 verloor van Brazilië.

Aanvankelijk zou Gutiérrez woensdag met Pachuca een bekerwedstrijd spelen, maar de middenvelder werd op het laatste moment vanwege de aanstaande transfer buiten de selectie gelaten. Daardoor werd de transfer 's nachts (Nederlandse tijd) bekend.

​'PSV betaalt 10 tot 15 miljoen euro'

PSV maakt niet bekend hoe hoog de transfersom is die met de komst van Gutiérrez gemoeid is, maar volgens berichten in de media ligt die tussen de 10 en 15 miljoen euro.

In Eindhoven is Gutiérrez de opvolger van Marco van Ginkel, die na een verhuurperiode opnieuw terugkeerde naar Chelsea. Bij de eerste duels dit seizoen stonden de talenten Pablo Rosario (21) en Dante Rigo (19) op het middenveld.

Gutiérrez zou de duurste aankoop van PSV ooit kunnen worden. De Servische spits Mateja Kezman (14 miljoen) heeft dat record nu nog in handen. Ook voor Maximiliano Romero (12 miljoen), Arouna Koné (9 miljoen), Dries Mertens (8,5 miljoen), Jan Vennegoor of Hesselink (8,4 miljoen), Lozano en Adam Maher (beiden 8 miljoen) tastte PSV fors in de buidel.

https://twitter.com/psveindhoven/status/1034959032417693696

PSV

Eerder deze zomer versterkte PSV zich met Denzell Dumfries, Angeliño (beiden 5,5 miljoen), de inmiddels zwaargeblesseerde Ryan Thomas (2,75 miljoen) en de transfervrije Nick Viergever en Trent Sainsbury.

Van dat quintet stonden Dumfries, Angeliño en Viergever woensdag in de basis bij de 3-0-zege op BATE Borisov. Daarmee plaatste PSV zich voor de zestiende keer voor de groepsfase van de Champions League. Dankzij de plek in het hoofdtoernooi ontvangt PSV zo'n 35 miljoen euro aan startpremies en tv-gelden.

Donderdag om 18.00 uur is de loting van de groepsfase van de Champions League.