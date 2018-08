Amerikaans topscorer aller tijden Dempsey (35) beëindigt carrière

"Na heel veel nadenken en beraad met mijn familie, heb ik besloten dat dit het juiste moment is om ermee te stoppen", zegt de voormalige schaduwspits op de site van zijn laatste club Seattle Sounders.

Dempsey debuteerde in 2004 als prof bij New England Revolution en verkaste drie jaar later naar Europa, om voor Fulham te gaan spelen. Hij scoorde in vijf jaar tijd vijftig keer voor de Londenaren en bereikte ook de Europa League-finale van 2010.

Bij de 'Cottagers' groeide hij uit tot een van de meest gevreesde aanvallers van de Premier League en dwong hij een transfer naar stadgenoot Tottenham Hotspur af. Dat werd echter geen groot succes en al na een jaar keerde hij terug naar de MLS.

Sinds zijn komst in de zomer van 2013 was hij goed voor 136 wedstrijden en 57 doelpunten voor Seattle Sounders, dat hem tussendoor nog kort aan zijn oude werkgever Fulham verhuurde. Met de ploeg uit de staat Washington werd hij in 2016 MLS-kampioen en won hij één US Open Cup.

Als international droeg Dempsey 141 keer het shirt van de Verenigde Staten. Met 57 goals is hij gedeeld topscorer aller tijden, samen met Landon Donovan. Hij scoorde op de WK's van 2006, 2010 en 2014.