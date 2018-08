PSV wint ook thuis van BATE Borisov en plaatst zich voor Champions League

In het Philips Stadion kwamen alle aanvallers van trainer Mark van Bommel woensdag tot scoren. Steven Bergwijn en Luuk de Jong gooiden de wedstrijd al voor rust in het slot. Hirving Lozano gaf de score in de tweede helft een nog fraaier aanzien.

De plaatsing voor de groepsfase levert PSV circa 35 miljoen euro op. Zoveel bedraagt het verschil aan startgelden en tv-rechten tussen de groepsfase van de Champions League en Europa League.

Dinsdag plaatste ook Ajax zich al voor het hoofdtoernooi van de Champions League, waardoor Nederland voor het eerst in acht jaar door twee clubs wordt vertegenwoordigd. In het seizoen 2010/2011 speelden FC Twente en Ajax in de groepsfase van het miljoenenbal.

Voor PSV is het de zestiende keer dat de ploeg de groepsfase van het grootste clubtoernooi van Europa bereikt. Daarmee zijn de Eindhovenaren Nederlands recordhouder, Ajax volgt met veertien deelnames.

Donderdag om 18.00 uur gaan PSV en Ajax in Monaco de koker in bij de loting voor de groepsfase. Beide clubs zitten in pot 3 en treffen dus twee op papier sterkere opponenten.

Bergwijn viert zijn openingstreffer

Bergwijn en De Jong beslissen duel voor rust

Na vijf moeizame openingsminuten kwam het eerste gevaar van PSV via Lozano, die een vrije trap fraai op de bovenkant van de lat krulde. Tien minuten later was het wel raak. Bergwijn kreeg de bal in het strafschopgebied van De Jong en twee Wit-Russische verdedigers konden niet voorkomen dat de jonge vleugelspits van een meter of tien uithaalde: 1-0.

Daardoor moest BATE driemaal scoren om door te gaan. Nadat PSV-verdediger Nick Viergever de bal even kwijt was, kreeg de Finse spits Jasse Tuominen een schietkans, maar doelman Jeroen Zoet redde. Uit de tegenaanval kwam PSV via Lozano bijna op 2-0.

Ook Gastón Pereiro was dicht bij de tweede treffer, maar zijn schot van zo'n twintig meter werd uit de hoek gedoken door keeper Denis Scherbitski. Tien minuten voor rust zorgde De Jong wel voor de 2-0. Op aangeven van Jorrit Hendrix kopte hij van dichtbij raak.

Lozano legt aan voor de beslissende 3-0

Alleen Lozano scoort nog in tweede helft

In de tweede helft lag er veel ruimte voor PSV om de score verder op te voeren. Dat lukte in de 62e minuut via Lozano, die bij een counter de laatste verdediger uitspeelde en diagonaal raak schoot.

Bergwijn, Hendrix, De Jong en Donyell Malen verzuimden de score nog verder op te laten lopen, maar stuitten op de Wit-Russische goalie of konden hun inzet niet richting het doel sturen. Tussendoor moest Zoet met de voet nog redden bij een spaarzame counter van BATE.

Van Bommel gebruikte de slotfase nog om Nicolas Isimat-Mirin en Bart Ramselaar speeltijd te geven. Het duo kwam onder de nieuwe trainer nog nauwelijks in actie en zou een vertrek overwegen. De transfermarkt sluit vrijdag.

Bekijk de uitslagen in de play-offs van de Champions League