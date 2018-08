'Promes voor 21 miljoen euro van Spartak Moskou naar Sevilla'

Sevilla zou zo'n 21 miljoen euro voor de Oranje-international van Spartak Moskou overhebben. Promes hoeft naar verluidt alleen nog medisch gekeurd te worden en tekent naar verwachting een contract tot medio 2022 in Andalusië.

De transfermarkt sluit in de nacht van vrijdag op zaterdag en Promes zou bij de clubleiding van Spartak aangegeven hebben dat hij graag wil vertrekken, zo weet het Russische tijdschrift Sport-Express.

De Amsterdammer speelt sinds 2014 voor de Russische grootmacht en is sindsdien tot sterspeler uitgegroeid bij de Moskovieten. Sinds hij overkwam van FC Twente werd hij in Rusland twee keer tot voetballer van het jaar uitgeroepen, werd hij één keer topscorer en pakte hij één keer de titel in de Premjer-Liga.

Sevilla is niet de enige club die interesse heeft getoond in de 28-voudig international van het Nederlands elftal. Promes werd deze zomer aan tal van potentiële werkgevers uit Europese topcompetities gelinkt, maar echt concreet werd dat nooit.

Na zijn debuut voor de Tukkers in 2012 speelde Promes één jaar zeer succesvol voor Go Ahead Eagles. Nadat hij na zijn terugkeer in Enschede ook nog een sterk seizoen in de Eredivisie draaide, verkaste hij voor 11,5 miljoen euro naar Spartak.