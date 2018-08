NAC heeft met Ajax-huurling Van Leer gewenste eerste doelman binnen

Het is deze zomer een komen en gaan onder de lat van NAC. Trainer Mitchell van der Gaag gebruikte in drie speelrondes drie verschillende keepers en lijkt nu eindelijk zijn gewenste eerste keus binnen te hebben.

Mark Birighitti begon het seizoen tegen AZ, tegen De Graafschap verdedigde de inmiddels weer naar Manchester City teruggekeerde Arijanet Muric het doel en afgelopen weekend tegen Excelsior keepte Karol Niemczycki.

Van Leer is door NAC als eerste doelman gehaald. Eerder deze week werd ook de transfervrije veteraan Theo Zwarthoed al vastgelegd, maar de 35-jarige Volendammer is de beoogde tweede keeper in Breda.

Muric keerde na één duel terug naar City

Van Leer 'direct enthousiast over speciale club'

"Ik sta te popelen om weer onder de lat te staan en in volle stadions te spelen", reageert Van Leer op de site van zijn tijdelijke werkgever. "Toen NAC zich vorige week meldde, werd ik direct enthousiast. NAC is een speciale club waar veel voetballers graag voor willen uitkomen. Ik ben fit, klaar om alles te geven en kan niet wachten om voor die fanatieke aanhang te spelen."

Hans Smulders, technisch directeur van de Bredanaars, is ook blij met de huurovereenkomst. "Vorige week kregen we te maken met de situatie rond Muric en zijn plotselinge vervroegde terugkeer naar Manchester City. Dat is natuurlijk niet hoe we het op voorhand hadden voorzien, maar vanaf dat moment is het vooral zaak om snel te schakelen en voor een goede oplossing te zorgen."

"Benjamin stond vanaf het eerste moment hoog op onze lijst en we denken met hem een meer dan goed alternatief te hebben gevonden. Hij is voor NAC een geweldig goede keeper die zich al bewezen heeft op Eredivisie-niveau. Wij zijn ervan overtuigd dat we met Benjamin erbij de rust kunnen terugbrengen onder onze lat."

Van Leer en zijn concurrenten bij Ajax

Weinig speeltijd bij Ajax

Bij Ajax hoefde Van Leer niet op veel speeltijd te rekenen. Bij het eerste elftal moest hij André Onana en Kostas Lamprou voor zich dulden en voor Jong Ajax, dat alleen nog maar spelers onder 23 jaar mag opstellen, was hij te oud.

Vorig jaar nam Ajax de geboren Houtenaar nog over van Roda JC, waar hij een sterk seizoen achter de rug had. In zijn eerste seizoen in Amsterdam speelde hij slechts één officiële wedstrijd voor het eerste elftal: het met 1-5 gewonnen bekerduel met Scheveningen.

Van Leer speelde eerder drie seizoenen voor Roda JC, waarvan twee in de Eredivisie. Daarvoor verdedigde hij het doel van de beloften van PSV in de Jupiler League. Hij meldt zich vrijdag op het trainingscomplex van NAC.

Met drie punten uit de eerste drie competitiewedstrijden staat NAC momenteel veertiende. Zondag gaat de formatie van Van der Gaag op bezoek bij Feyenoord.

