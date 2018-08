Mazraoui verkiest interlandloopbaan voor Marokko boven Oranje

"Het liefst zou ik voor allebei de landen uitkomen, maar dat kan natuurlijk niet", verklaart de twintigjarige rechtsback in gesprek met De Telegraaf. Bondscoach Ronald Koeman en technisch directeur Nico-Jan Hoogma probeerden de in Nederland geboren Mazraoui onlangs namens de KNVB nog te bewegen voor Oranje te kiezen.

Mazraoui speelde in het verleden ook al voor de vertegenwoordigende jeugdelftallen van Marokko, het land waar zijn ouders geboren zijn. Toch was het niet direct een uitgemaakte zaak dat hij de WK-ganger boven het Nederlands elftal zou verkiezen.

"Meneer Koeman heeft een voortreffelijk verhaal verteld en presenteerde het plan dat hij voor mij had", vertelt de vleugelverdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, aan de krant. "Dat maakte indruk en ik ben ook echt vereerd dat hij deze moeite voor mij heeft gedaan."

"Ik respecteer meneer Koeman ook ontzettend. Als iemand je vraagt die als speler zelf zo'n ongelooflijke carrière in het Nederlands elftal heeft gehad en die ook als coach veel voor het Nederlandse voetbal betekent, wordt het héél moeilijk. En ik wilde ook graag van hem horen hoe hij mijn toekomst zag. Dat is de reden dat we vorige week in Zeist om de tafel zijn gegaan."

'Trotse Hollander en trotse Marokkaan'

Toch viel de keus uiteindelijk op Marokko. "Ik heb er met mijn ouders over gesproken, met mijn oom, met mijn zaakwaarnemer. Je vraagt een beetje advies, maar niemand heeft me beïnvloed. Ik heb zelf de knoop doorgehakt."

Mazraoui was niet de eerste Marokkaanse Nederlander die tussen die twee landen moest kiezen. Hakim Ziyech, zijn teamgenoot bij Ajax, en Sofyan Amrabat (Club Brugge) zaten met hetzelfde dilemma en namen dezelfde beslissing. Makkelijk was het echter niet, benadrukt Mazraoui. "Nederland is mijn land en Marokko is ook mijn land. De mensen die mij kennen weten dat ik een trotse Hollander ben en een trotse Marokkaan."

"Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik heb de afgelopen week ook een heleboel keer een beeld gevormd van hoe het zou zijn om in het Oranje-shirt in een vol stadion te spelen. En geloof me, dat zag er mooi uit. Spelen in Oranje met teamgenoten van Ajax. Het liefst zou ik voor allebei de landen uitkomen, maar dat kan natuurlijk niet."

Mazraoui met Ziyech

Mazraoui in definitieve selectie Marokko

Nu hij de knoop heeft doorgehakt, kijkt de dit seizoen bij Ajax doorgebroken Mazraoui uit naar zijn debuut voor het 'grote' Marokko. Hij zag de 'Leeuwen van de Atlas' afgelopen zomer in de groepsfase van het WK stranden, maar wil over vier jaar naar de knock-outfase in Qatar. "Dat is nu mijn doel."

Maandag werd bekend dat Mazraoui al deel uitmaakt van de definitieve selectie voor de eerstvolgende interland van Marokko, op zaterdag 8 september tegen Malawi in het kader van de kwalificatiereeks voor de Afrika Cup.

Koeman nam de jonge Ajacied overigens niet op in de voorlopige selectie van Oranje voor het oefenduel met Peru op 6 september en de wedstrijd tegen Frankrijk, drie dagen later in de Nations League.