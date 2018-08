Cocu weerspreekt geruchten en peinst niet over vroeg vertrek bij Fenerbahçe

Fenerbahçe presteert tot dusver bijzonder teleurstellend onder Cocu. In de derde voorronde van de Champions League bleek Benfica over twee duels een maatje te groot en in de competitie verzamelde de grootmacht uit Istanbul slechts drie punten uit drie duels.

"Het is normaal dat niemand tevreden is als je geen wedstrijd wint", zegt de 47-jarige Cocu op de website van Fenerbahçe. Van een vroeg vertrek wil hij echter niets weten. Verhalen in de Turkse media dat hij overweegt zijn ontslag in te dienen, doet hij als geruchten af. "Die houd je niet tegen als je niet wint, dat hoort bij voetbal."

"We staan voor een flinke uitdaging met deze club. Daar heb ik bewust voor gekozen en dat avontuur wil ik graag aangaan, want ik ben niet iemand die zomaar opgeeft. Ik ben heel erg trots dat ik hier mag werken."

'Werk samen als een familie'

Volgens Cocu moet er wel flink wat veranderen, wil 'Fener' de weg omhoog vinden. "En dat kost tijd. Daar hebben voorzitter Ali Koç, technisch directeur Damien Comolli en ik al geregeld over gesproken. We proberen de problemen gezamenlijk op te lossen."

Daarbij is het volgens de 101-voudig international van het Nederlands elftal wel belangrijk dat alle neuzen dezelfde kant op staan. "We moeten één zijn in moeilijke tijden. Zoals onze voorzitter altijd zegt: 'Wees als een familie en werk samen als een familie.' En dat doen we nu."

Cocu wil tij keren tegen Kayserispor

Zaterdag staat niet alleen de eerstvolgende competitiewedstrijd op het programma, maar sluit ook de transfermarkt. Cocu hoopt nog op versterking en denkt dat alle heisa dan wat minder wordt. "Dan kunnen we ons focussen op de periode tot 1 januari."

Kayserispor is komend weekend de eerstvolgende opponent voor Fenerbahçe. Cocu hoopt in dat thuisduel op de steun van de fanatieke aanhang, maar vooral ook op de volledige toewijding van zijn spelers. "Want alleen als we hard werken, kunnen we presteren en onszelf ontwikkelen."

Fenerbahçe staat met twee nederlagen en slechts één overwinning elfde in de Süper Lig en is door de uitschakeling in het kwalificatietoernooi van de Champions League veroordeeld tot Europa League-voetbal.

