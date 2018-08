FC Groningen ruilt spits Van Weert met Aalborg voor talent Pohl

De 28-jarige Van Weert begon het seizoen onder de nieuwe trainer Danny Buijs nog als basisspeler, maar werd na twee nederlagen op rij naar de bank verwezen. Daar kon de spits slecht mee leven, waarna hij aangaf te willen vertrekken.

In de zes jaar jongere Pohl vond Groningen direct een vervanger. Bovendien had Aalborg wel interesse in de oud-spits van onder meer Excelsior en FC Den Bosch, waarna de ruil woensdag werd afgerond.

Van Weert was bezig aan zijn derde seizoen in het hoge noorden. Hij speelde 48 competitieduels waarin hij zeventien keer scoorde.

'Sterke spits die nog verder kan ontwikkelen'

In Pohl heeft Groningen volgens manager technische zaken Ron Jans een sterke spits aangetrokken. De club had de Deen al sinds vorig jaar op de korrel, maar mede door een blessure kwam het nog niet van een transfer.

Door de transferwens van Van Weert werd deze week alsnog contact opgenomen met Aalborg. "Hij kan zich naar onze mening nog verder ontwikkelen", aldus Jans. "Jannik is een sterke spits, met snelheid en diepte in zijn spel. Daarnaast is hij een harde werker. Allemaal eigenschappen die wij goed kunnen gebruiken."

Pohl, die voor drie jaar heeft getekend, moet in Groningen de concurrentie aangaan met spelers als Mateo Cassierra, die van Ajax wordt gehuurd, en Mimoun Mahi.