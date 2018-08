Ook bondscoach Löw verwerpt aantijgingen Özil over racisme bij Duits elftal

"Zijn uitspraken over racisme gingen te ver", zei Löw woensdag op een persconferentie van de Duitse bond in München. "In alle jaren dat ik hier werk, heb ik nooit iets van racisme gemerkt."

De beslissing van Özil om te stoppen als international kwam een maand na het dramatisch verlopen WK in Rusland, waar Duitsland zeer verrassend al in de groepsfase werd uitgeschakeld.

De middenvelder was op dat moment al persona non grata bij de Duitse supporters, omdat er in aanloop naar het WK een foto op social media verscheen waarop Özil en zijn ploeggenoot bij het Duitse elftal Ilkay Gündogan poseerden met de omstreden Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Hoewel de 29-jarige Özil veel kritiek kreeg op die foto, verklaarde de Duitser van Turkse komaf dat hij het een volgende keer weer zou doen. Een dag later maakte de middenvelder van Arsenal bekend te stoppen bij het Duitse elftal.

Löw wil zaak-Özil niet gebruiken als excuus

Sindsdien heeft Löw geen contact meer gehad met de 92-voudig international. "Via zijn zaakwaarnemer heb ik gehoord dat hij niet langer voor ons wil spelen", zei de bondscoach. "Sinds een week of twee heb ik geprobeerd Mesut te bereiken. Dat is me niet gelukt. Kennelijk heeft hij er geen behoefte aan."

Löw, die ondanks het dramatische WK mag aanblijven, wil de rel rondom Özil niet gebruiken als excuus voor het falen van zijn ploeg in Rusland. "We hebben de impact van de foto wel onderschat, maar het mag geen excuus zijn."

Volgens de 58-jarige bondscoach waren de slechte resultaten van Duitsland op het WK - de viervoudig wereldkampioen won in groep F alleen van Zweden en verloor van Mexico en Zuid-Korea - te maken met een "arrogante" instelling.

"Ik had gedacht met ons dominante, aanvallende spel ver te kunnen komen, maar vrijwel alle landen speelden defensief. Wedstrijden werden beslist op de counter of uit spelhervattingen. Wij moeten ons aanpassen en gevarieerder zijn."

Sané terug in 25-koppige selectie

Löw maakte op de persconferentie eveneens zijn selectie bekend voor de wedstrijd tegen wereldkampioen Frankrijk in de Nations League op 6 september. Een van de 25 spelers in het keurkorps is Leroy Sané, die verrassend ontbrak in de definitieve WK-selectie.

Sami Khedira behoort niet meer tot de selectie van Löw, terwijl jongelingen Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Nico Schulz (Hoffenheim) en Kai Havertz (Bayer Leverkusen) debuteren.

Op 13 oktober neemt Duitsland het in de Nations League op tegen het Nederlands elftal, dat op zondag 9 september eerst tegen Frankrijk speelt.