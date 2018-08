Fans Bayern München zwaaien Schweinsteiger uit

De 34-jarige Schweinsteiger kwam zeventien jaar uit voor Bayern München, waarmee hij onder meer acht keer kampioen werd en de Champions League won. In 2015 verkaste hij naar Manchester United en in 2017 koos de middenvelder voor een avontuur in de Verenigde Staten.

Schweinsteiger speelde dinsdag in de eerste helft voor MLS-club Chicago Fire en verdedigde na rust de eer van Bayern München. De Bundesliga-formatie trok met 4-0 aan het langste eind in de Allianz Arena.

Nadat Arjen Robben voor de 3-0 had gezorgd, tekende niemand minder dan Schweinsteiger zelf voor het slotakkoord in München. Bij Chicago Fire kwamen onder anderen Michael de Leeuw en Johan Kappelhof in actie.

"Ik ben één van jullie en zal dat altijd blijven. Zonder Bayern had ik niet gestaan waar ik nu sta", zei een emotionele Schweinsteiger na de wedstrijd.