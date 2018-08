Deze clubs kunnen Ajax en PSV loten in Champions League

Ajax plaatste zich dinsdag al ten koste van Dinamo Kiev voor de groepsfase en PSV voegde zich woensdag bij de Amsterdammers. De ploeg van trainer Mark van Bommel verdedigde in Eindhoven met succes een 3-2-voorsprong uit de heenwedstrijd tegen BATE Borisov (3-0-winst).

Op basis van de behaalde punten op de UEFA-coëfficiëntenlijst in de laatste jaren worden Ajax en PSV ingedeeld in pot 3. De ploegen ontlopen daarmee onder andere Liverpool, Olympique Lyon en AS Monaco. Clubs uit dezelfde pot kunnen elkaar immers niet loten.

Er was nog een kans dat Ajax en PSV wél gekoppeld konden worden aan Liverpool, de verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen. Dit hing af van Benfica, dat woensdag nog in actie kwam in de play-offs.

Als Benfica was uitgeschakeld door PAOK Saloniki, zou de plek van de Portugezen in pot 2 gaan naar Liverpool. Benfica rekende echter af met de Griekse topclub (1-4) en mag dus gewoon het miljoenenbal in, terwijl Liverpool in de derde pot blijft.

Potindeling loting Champions League Pot 1: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moskou.

Pot 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham Hotspur, Benfica, AS Roma

Pot 3: Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax, CSKA Moskou, PSV, Valencia

Pot 4: Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Internazionale, Hoffenheim, AEK Athene, Rode Ster Belgrado

Pot 1 zwaarste tegenstanders

In pot 1 zitten op papier de sterkste ploegen, met de kampioenen van Spanje, Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk en Rusland en ook Real Madrid (Champions League-winnaar) en Atlético Madrid (Europa League-winnaar).

De rest van de potindeling is bepaald op basis van de behaalde punten op de UEFA-coëfficiëntenlijst in de laatste jaren. In elke pot zitten acht ploegen.

De loting voor de groepsfase begint donderdagavond om 18.00 uur in Nyon. PSV speelde in het seizoen 2016/2017 voor het laatst in de Champions League, voor Ajax is het al vier jaar geleden (2014/2015).

De laatste keer dat twee Nederlandse ploegen in de groepsfase van het miljoenenbal uitkwamen, is al acht jaar geleden. In het seizoen 2010/2011 viel de eer te beurt aan FC Twente en Ajax.