Deze clubs kan Ajax treffen in groepsfase Champions League

Na Sturm Graz en Standard Luik rekende Ajax dinsdagavond ook over twee wedstrijden af met Dinamo Kiev. Daardoor mag de 33-voudig landskampioen voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 in de groepsfase van de Champions League uitkomen.

Op basis van de behaalde punten op de UEFA-coëfficiëntenlijst in de laatste jaren wordt Ajax ingedeeld in pot 3. De ploeg van trainer Erik ten Hag ontloopt daarmee in principe ploegen als Liverpool, Olympique Lyon en AS Monaco.

Er is nog een kans dat Ajax wél kan loten tegen Liverpool, de verliezend Champions League-finalist van vorig seizoen. Dit hangt af van Benfica, dat virtueel is ingedeeld in pot 2 en woensdag nog in actie komt in de play-offs.

Als de Portugezen worden uitgeschakeld door PAOK Saloniki komt een plek vrij in pot 2. Die wordt dan ingevuld door Liverpool. Het gat dat de Premier League-club achterlaat in pot 3, wordt in dat geval opgevuld door Valencia.

Potindeling loting Champions League Pot 1: Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moskou.

Pot 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Napoli, Tottenham Hotspur (Benfica bij winst in play-offs).

Pot 3: Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax, CSKA Moskou (PSV en FC Salzburg bij winst in play-offs).

Pot 4: Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Internazionale, Hoffenheim, AEK Athene (PAOK Saloniki, BATE Borisov en Rode Ster Belgrado bij winst in play-offs).

PSV kan zich nog bij Ajax voegen

PSV hoopt zich woensdagavond net als Ajax voor de groepsfase te plaatsen. Als de Eindhovenaren in eigen huis tegen BATE Borisov met succes een 3-2-voorsprong uit de heenwedstrijd verdedigen, komen ze net als Ajax in pot 3 terecht.

In pot 1 zijn de kampioenen van Spanje, Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk en Rusland opgenomen, samen met Real Madrid (Champions League-winnaar) en Atlético Madrid (Europa League-winnaar).

De rest van de potindeling wordt bepaald op basis van de behaalde punten op de UEFA-coëfficiëntenlijst in de laatste jaren. In elke pot zitten acht ploegen.

De loting voor de groepsfase begint donderdagavond om 18.00 uur in Nyon.