Frenkie de Jong sluit vertrek bij Ajax dit seizoen uit

De 21-jarige middenvelder wordt al de hele zomer in verband gebracht met een overstap naar FC Barcelona. Zelf liet hij zich zelden concreet uit over zijn toekomstplannen, maar twee dagen voor Deadline Day verschaft de Ajacied alsnog duidelijkheid.

"Op een dag wil ik misschien bij Barcelona spelen, maar nu nog niet. Ik blijf dit jaar gewoon bij Ajax", zei De Jong na de return tegen Dinamo Kiev (0-0) in de play-offs van de Champions League tegen de NOS.

Ajax had, dankzij de 3-1-zege uit de heenwedstrijd van vorige week, aan dat doelpuntloze gelijkspel van dinsdagavond in Oekraïne genoeg om zich voor de groepsfase te plaatsen.

De Jong hoopt op groep met FC Barcelona

Op weg naar de play-offs rekenden de Amsterdammers ook al af met het Oostenrijkse Sturm Graz en het Belgische Standard Luik. De Jong merkte aan het begin van al die voorrondeduels dat er weinig optimisme was over de kansen van Ajax.

"Ik denk niet dat veel mensen hadden gedacht dat we de groepsfase zouden halen", aldus de middenvelder. "Ik heb er altijd vertrouwen in gehad, al is dat nu makkelijk praten. We hebben terecht de groepsfase gehaald, want we zijn in elk duel de betere ploeg geweest en hebben niks verloren."

De Jong weet desondanks nog niet hoe hij de kansen van Ajax in de Champions League moet inschatten. "Ik denk dat we een heel goed team hebben, maar het is moeilijk te zeggen. Ik hoop dat we in een poule komen met perspectief om door te gaan, al zou ik het ook wel mooi vinden om tegen Barcelona te spelen."

De loting voor de groepsfase van de Champions League wordt donderdag vanaf 18.00 uur in het Zwitserse Nyon verricht. Ook PSV kan zich nog plaatsen voor het hoofdtoernooi van het miljoenenbal. De Eindhovenaren verdedigen woensdag in eigen huis een 3-2-voorsprong tegen BATE Borisov.

