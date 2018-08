Mogelijk voor het eerst in acht jaar twee Nederlandse clubs in groepsfase CL

De Eindhovenaren treffen in de play-offs in eigen stadion BATE Borisov, dat vorige week in Wit-Rusland al met 2-3 werd verslagen. Als PSV het redt, staat de club net als Ajax in de groepsfase. De Amsterdammers hielden Dinamo Kiev dinsdag van zich af.

De laatste keer dat er twee Nederlandse ploegen actief waren in de groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi was in het seizoen 2010/2011. Ook toen wist Ajax ten koste van Dinamo Kiev de voorrondes te overleven. FC Twente was als kampioen automatisch geplaatst.

Het is sinds de invoering van de Champions League in het seizoen 1992/1993 pas één keer voorgekomen dat de Nederlandse landskampioen er niet in slaagde de groepsfase te bereiken.

In het seizoen 1993/1994 wist Feyenoord zich niet te plaatsen. De Rotterdammers werden in de tweede ronde uitgeschakeld door FC Porto. Feyenoord verloor uit met 1-0 en wist dat voor eigen publiek niet meer goed te maken.

PSV staat voor zestiende CL-deelname

Als PSV zich plaatst, is dat al voor de zestiende keer sinds de oprichting van het huidige toernooi. De club uit Eindhoven is daarmee de succesvolste Nederlandse ploeg op dat niveau. Ajax staat na de overwinning op Dinamo Kiev op veertien deelnames.

PSV heeft in Europees verband nog nooit een 3-2-voorsprong in eigen huis hoeven verdedigen. De vorige vier keren dat een Nederlandse ploeg met die gunstige stand aan een thuisduel begon, werd elke keer de volgende fase bereikt.

Mocht de ploeg van coach Mark van Bommel standhouden, dan weten Ajax en PSV donderdag wie de tegenstanders worden in de groepsfase. De loting wordt die dag om 18.00 uur verricht.

De wedstrijd tussen PSV en BATE Borisov begint woensdag om 21.00 uur in het Philips Stadion.