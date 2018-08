Ajax-aanvoerder De Ligt in extase na bereiken groepsfase Champions League

"Dit voelt fantastisch", zei De Ligt tegen Veronica. "De Champions League is het hoogste niveau, daar wil je heen. Dit is alleen maar goed voor onze ontwikkeling, top dit."

Ajax had het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken, maar de Amsterdammers misten kans op kans. Met name Klaas-Jan Huntelaar, die twee keer vrij voor de doelman miste, en Dusan Tadic (gemiste strafschop) konden zich dat verwijten.

"Je maakt het jezelf wel lastig als je zo veel kansen mist", beaamde De Ligt. "We hadden de overwinning verdiend. Ik denk dat we de hele wedstrijd de bovenliggende partij waren. Maar die gemiste kansen tellen nu niet. We hebben goed de focus behouden."

'Weerbaar Ajax hoort in Champions League'

Binnen de club is de vreugde en opluchting groot. Ajax kwam drie seizoenen niet in de groepsfase van de Champions League uit. De laatste keer dat de club zich via de voorrondes plaatste, was in 2010/2011. Ook toen was Kiev de tegenstander.

Desondanks heeft Ajax genoeg in de Champions League te zoeken, meende De Ligt. "Het is natuurlijk lang geleden dat we ons plaatsten. De vorige keer moesten we maar twee voorrondes overleven. Nu zijn het er drie en dat wil wel wat zeggen over onze ploeg. We zijn weerbaar en hebben getoond dat we de nul kunnen houden in een uitwedstrijd."

Over een mogelijke loting wilde de captain nog niet nadenken. "We zitten nu nog in extase. Het enige dat we nu willen is feesten. We zijn zo blij dat we de Champions League hebben gehaald. De loting zien we later wel."

De loting voor de groepsfase van het miljoenenbal wordt donderdag om 18.00 uur verricht. Naast Ajax kan ook PSV zich nog plaatsen. De Eindhovenaren spelen woensdag de return in eigen stadion tegen BATE Borisov. Het uitduel eindigde in een 2-3-zege.

Ten Hag tevreden ondanks gemiste kansen

Ook trainer Erik ten Hag vindt het schitterend dat Ajax terugkeert op het allerhoogste podium. "Dat is geweldig, Ajax hoort thuis in de Champions League."

Ten Hag stond al tijdens de voorronden van de Champions League onder druk, nadat de clubleiding ruim 30 miljoen euro had uitgetrokken voor Dusan Tadic en Daley Blind. "Maar zo voelde ik dat niet" zei hij. "Bij Ajax moeten we nu eenmaal altijd presteren."

"We hebben de voorronden van de Champions League soeverein overleefd", doelde hij op vier gewonnen duels en twee gelijke spelen. "En er zit nog zo veel lucht naar boven in. Het is geweldig om te zien hoe deze ploeg naar elkaar toe is gegroeid."

Ondanks de euforie benadrukte Ten Hag wel dat zijn ploeg in Kiev veel te veel kansen had laten liggen. "We moeten echt effectiever worden. Dan wordt het leven een stuk makkelijker. Dat ga ik ze nog wel onder de neus wrijven."

Bekijk de uitslagen en het programma in de play-offs van de Champions League