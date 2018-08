Strootman had meteen goed gevoel bij Olympique Marseille

De 28-jarige middenvelder stond vijf jaar onder contract in de Italiaanse hoofdstad, maar maakt nu voor 25 miljoen euro de overstap naar Zuid-Frankrijk. Bij Marseille tekent Strootman een contract voor vijf jaar.

"Ik heb heel mooie jaren gehad in Rome, maar ik ben blij dat ik nu hier zit. Het was tijd voor een volgende stap in mijn carrière", zei de 41-voudig international dinsdag bij zijn presentatie. "Ik kan niet wachten om te beginnen."

De geruchten over een transfer naar Marseille kwamen pas enkele dagen geleden op gang. Daarna ging het rap, zegt Strootman.

"Deze transfer heeft geen maanden in beslag genomen. Voor de buitenwereld kwam dit misschien als een verrassing, maar niet voor mij. Ik had meteen een heel goed gevoel bij de club toen ik voor de eerste keer werd benaderd. Olympique wilde me echt heel graag hebben. Op zo'n moment moet je dan gewoon je gevoel volgen."

'Wil Garcia opnieuw gelukkig maken'

Strootman wordt in Marseille herenigd met Rudi Garcia. De Fransman was in 2013 coach van Roma toen de middenvelder de overstap van PSV maakte. Eerder speelde hij voor Sparta Rotterdam en FC Utrecht.

"Hij heeft me in 2013 naar Rome gehaald en haalt me er nu ook weer weg. Ik hoop dat ik hem hier net zo gelukkig kan maken als destijds bij Roma. Ik ken de manier waarop hij wil voetbalen en hij weet hoe hij mij het best kan inzetten. Dat zal niet als doelman of aanvaller zijn."

In tegenstelling tot bij Roma speelt Strootman komend seizoen geen Champions League. Als nummer vier van Ligue 1 speelt Marseille in de Europa League. Daarin behaalde de ploeg afgelopen seizoen nog de finale, waarin Atlético Madrid uiteindelijk te sterk was.

Geen Champions League voor Strootman

Strootman ziet het ontbreken van Champions League-voetbal niet direct als een groot probleem. "Alleen op basis daarvan kun je geen club uitkiezen, vind ik. Olympique wil heel graag weer naar de Champions League en ik ga de club helpen om die ambitie waar te maken."

Met onder anderen Steven N'Zonzi haalde Roma eerder al een concurrent voor Strootman binnen. "Het feit dat Roma veel spelers heeft gehaald, was voor mij geen reden om te vertrekken", stelt Strootman echter. "Elke grote club haalt versterkingen, dat doet Olympique ook."

Strootman kan zondag mogelijk al zijn debuut maken. Olympique Marseille gaat dan om 21.00 uur op bezoek bij AS Monaco.

Bekijk het programma en de stand in Ligue 1