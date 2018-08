PSV verhuurt Luckassen aan Hertha BSC, AZ hengelt Velthuizen binnen

De 23-jarige Luckassen speelde pas één seizoen in Eindhoven. De verdediger kwam in zijn eerste jaar tot 22 duels. Ook dit seizoen was hij niet verzekerd van een basisplaats.

Luckassen, die vorig jaar zomer overkwam van AZ, staat nog tot medio 2022 onder contract bij PSV. Hij zat afgelopen weekend in het met 1-2 gewonnen duel bij PEC Zwolle al niet bij de groep om zich zo voor te kunnen bereiden op een overgang naar Berlijn.

Bij Hertha treft Luckassen met Karim Rekik een landgenoot. De verdediger speelde in het verleden eveneens voor PSV. De ploeg eindigde vorig seizoen als tiende in de Bundesliga.

Hertha ziet Luckassen vooral als een centrumverdediger, al kan hij ook als rechtsback uit de voeten. "Ik weet zeker dat Hertha de juiste stap voor mij is", zegt Luckassen. "Ik hoop hier zo veel mogelijk te spelen."

Velthuizen voor één jaar naar AZ

De 31-jarige Velthuizen heeft bij AZ voor één jaar getekend. Hij zat na zijn vertrek bij Omonia Nicosia zonder club en wordt bij de ploeg van coach John van den Brom reserve achter eerste keus Marco Bizot.

AZ haalde eerder met Rody de Boer al een reservedoelman, maar de van Telstar overgekomen keeper raakte geblesseerd aan een schouder en staat voorlopig buitenspel.

Velthuizen maakte in 2006 namens Vitesse zijn debuut in de Eredivisie. De enkelvoudig international kwam ook nog uit voor het Spaanse Hércules en Hapoel Haifa. Afgelopen seizoen speelde hij op Cyprus.

De doelman omschrijft AZ als een mooie club. "Ik heb een warm gevoel. John belde me op en vroeg of ik de rol van tweede keeper wilde invullen. Ik heb goede ervaringen met de trainer en voor mij was het dus een één-tweetje."