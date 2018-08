Oranje-international Strootman voor 25 miljoen euro naar Olympique Marseille

Strootman tekent een contract voor vijf seizoenen bij Marseille. Met de transfer is een bedrag van 25 miljoen euro gemoeid. Dat kan via bonussen oplopen naar 28 miljoen euro. Hij zou op jaarbasis tussen de 6 en 7 miljoen euro gaan verdienen in Marseille.

De overgang van de middenvelder zat er al enkele dagen aan te komen en werd dinsdag bevestigd. De oud-speler van Sparta Rotterdam, FC Utrecht en PSV ontbrak bij Roma al in de wedstrijdselectie voor het duel met Atalanta Bergamo van maandag (3-3).

De in Ridderkerk geboren spelverdeler speelde sinds 2013 voor AS Roma, waarbij hij nog tot medio 2022 onder contract stond. Strootman kwam tot 131 wedstrijden, dertien doelpunten en negentien assists voor de Romeinen. In 41 interlands voor Oranje scoorde hij drie keer.

Strootman herenigd met oude trainer

In Marseille treft Stootman met Rudi Garcia zijn oude trainer bij AS Roma. De Fransman had de Romeinse formatie van 2013 tot begin januari onder zijn hoede.

"Ik kan niet wachten om te beginnen. Ik heb hele mooie jaren gehad in Rome, maar ik ben blij dat ik nu hier zit. Het was tijd voor een volgende stap in mijn carrière.", zei Strootman tijdens zijn presentatie.

"Voor de buitenwereld kwam dit misschien als een verrassing, maar niet voor mij. Ik had meteen een heel goed gevoel bij de club toen ik voor de eerste keer werd benaderd. Olympique wilde me echt heel graag hebben. Op zo'n moment moet je dan gewoon je gevoel volgen."

Roma trok deze maand met de Fransman Steven N'Zonzi al een concurrent voor Strootman aan. De WK-ganger kwam over van Sevilla en kostte Roma eveneens zo'n 30 miljoen euro.

Vijfde Nederlander in Marseille

Strootman is de vijfde Nederlander in de clubhistorie van Olympique Marseille. Boudewijn Zenden, Karim Rekik, Tscheu La Ling en Lambert Verdonk gingen hem voor.

Marseille werd vorig seizoen vierde in de Franse Ligue 1 en verloor de Europa League-finale van Atlético Madrid. Dit seizoen heeft de club in de competitie vier punten na drie wedstrijden.

De transfermarkt in Italië is al gesloten, maar de clubs mogen nog wel spelers laten vertrekken. In Frankrijk mogen net als in bijvoorbeeld Nederland nog tot en met 31 augustus nieuwe spelers worden gehaald.