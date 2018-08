Van Bommel waakt voor onderschatting bij PSV in return tegen BATE

"Het grootste gevaar voor ons in deze wedstrijd is wederom dat we de situatie onderschatten", zei Van Bommel dinsdag op zijn persconferentie in het Philips Stadion.

"Vorige week waarschuwde ik ook al dat we de tegenstander niet moeten onderschatten, en dat hebben we gelukkig niet gedaan. Het is nu dus belangrijk om dat weer niet te doen."

Hoewel PSV vorige week met een belangrijke 2-3-zege uit Wit-Rusland vertrok, begonnen de Eindhovenaren dramatisch aan het eerste treffen met BATE Borisov door al na negen minuten op achterstand te komen.

Dankzij doelpunten van Gastón Pereiro, Hirving Lozano en invaller Donyell Malen trok PSV wel aan het langste eind in de Borisov Arena, waardoor de regerend landskampioen al met één been in het hoofdtoernooi van de Champions League staat.

Van Bommel blij met fitheid PSV-spelers

PSV liet dit seizoen tegen BATE Borisov, Fortuna Sittard (1-2) en PEC Zwolle (1-2) zien een wedstrijd in de slotfase naar zich toe te kunnen trekken. Van Bommel is blij met de fysieke gesteldheid van zijn spelers.

"We trainen op een manier zoals we wedstrijden spelen en dat de spelers daardoor fit zijn, wisten we eigenlijk wel. Maar het is prettig dat we zo vaak binnen korte tijd zoveel arbeid kunnen leveren."

Hoewel PSV woensdag met een goede uitgangspositie aan de return in Eindhoven begint, veranderde Van Bommel niks aan zijn voorbereiding. "Het is belangrijk om onverstoorbaar te zijn", zei de coach. "De Champions League voelt natuurlijk wel iets anders, maar je moet het benaderen als alle andere wedstrijden. Dan maken we de beste kans om te winnen."

De wedstrijd tussen PSV en BATE Borisov in het Philips Stadion begint woensdag om 21.00 uur. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Champions League. Ajax speelt dinsdag in Oekraïne al zijn return tegen Dinamo Kiev.

