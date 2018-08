Dertigers Vardy en Cahill nemen afscheid van Engels elftal

Vardy en Cahill houden de deur voor een terugkeer in het nationale team op een kier. Als Southgate door blessureleed bij andere internationals in de problemen komt, mag hij contact opnemen met het duo.

"Om eerlijk te zijn denk ik hier al een tijdje over na", aldus Vardy dinsdag in gesprek met The Guardian. "Ik word niet jonger en de bondscoach is juist bezig is met een verjonging van het team."

"Je hebt tijdens het afgelopen WK gezien dat dat succesvol is, want we eindigden als vierde in Rusland. Ik heb daarom tegen Gareth gezegd dat het waarschijnlijk beter is om jongere spelers op te roepen, zodat hij hen kan ontwikkelen."

Vardy was vaak invaller bij Engeland

Vardy debuteerde in juni 2015 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ierland (0-0) voor het Engelse elftal. Sindsdien heeft de laatbloeier 26 interlands gespeeld, waarin hij goed was voor zeven goals.

Sinds medio 2015 zat de aanvaller bijna altijd in de Engelse selectie, maar hij ontwikkelde zich niet tot vaste basisspeler. In totaal mocht hij maar in de helft van zijn interlands vanaf de aftrap meedoen.

Tijdens het WK van deze zomer in Rusland stond Vardy alleen in de basis in de groepswedstrijd tegen België, een duel waarin bijna niks meer op het spel stond. Verder was hij invaller in de groepswedstrijd tegen Panama, de achtste finale tegen Colombia en de halve finale tegen Kroatië.

De voormalig speler van FC Halifax Town en Fleetwood Town geeft in het interview met The Guardian toe dat het gebrek aan speeltijd een rol heeft gespeeld in zijn beslissing om in principe te stoppen bij de 'Three Lions'.

"Als je week in week uit voor je club speelt, wil je ook spelen bij het nationale team", zegt Vardy. "Dat is bij mij nu niet het geval en dan is het op mijn leeftijd beter om meer tijd te besteden aan mijn familie en om te blijven trainen bij mijn club tijdens een interlandperiode."

Cahill vindt het tijd voor stapje terug

Cahill, die op 61 interlands (vijf goals) staat, was op het WK in Rusland ook geen basisspeler. Hij kreeg alleen speeltijd van Southgate in het groepsduel met België.

"Het is tijd om een stapje terug te doen", zegt de centrale verdediger van Chelsea dinsdag tegen het tv-kanaal van zijn club. "Het voelt als het juiste moment om dat te doen. Als ik in de toekomst ooit nog nodig ben, zal ik er natuurlijk zijn."

"Ik ben heel trots op wat ik bereikt heb bij het nationale team en dat ik een aantal keer aanvoerder van mijn land ben geweest. Ik heb een heel goede relatie met de bondscoach en heb aan het eind van het WK een goed gesprek met hem gehad. Hij begreep mijn situatie, maar we wilden beiden de deur niet volledig sluiten."

Cahill, die debuteerde in 2010, deed in totaal mee aan drie eindtoernooien: het EK van 2016 en de WK's van 2014 en 2018. Hij miste het EK van 2012 door een blessure.