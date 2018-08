Ajax-verdediger Mazraoui in selectie Marokko voor kwalificatieduel

De twintigjarige rechtsback is een van de 25 spelers die Renard dinsdag presenteerde. Ook Hakim Ziyech, zijn ploeggenoot bij Ajax, en Nordin en Sofyan Amrabat maken deel uit van de Marokkaanse selectie.

Mazraoui had vorige week in Zeist nog een gesprek met bondscoach Ronald Koeman, die hoopt dat hij kiest voor Oranje. Het in Leiderdorp geboren talent speelde eerder in jeugdelftallen van Marokko.

De verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, zat ook in de voorselectie voor het WK, maar viel af voor het toernooi in Rusland. Zolang de Ajacied geen officiële interland heeft gespeeld voor de A-ploeg, kan hij nog kiezen voor welk land hij wil uitkomen.

Mazraoui niet in voorselectie Oranje

Overigens zit Mazraoui niet in de voorlopige selectie van Oranje voor het oefenduel met Peru op 6 september en de wedstrijd tegen Frankrijk van drie dagen later in de Nations League.

Als Mazraoui op 8 september in actie komt tegen Malawi, kan hij in de toekomst dus niet meer voor het Nederlands elftal uitkomen.

De KNVB zag de afgelopen jaren Marokkaanse Nederlanders als Ziyech en Sofyan Amrabat voor Marokko kiezen. Ziyech werd in 2015 door Guus Hiddink nog opgenomen in de selectie, maar de spelmaker haakte toen geblesseerd af. Enkele maanden later koos hij definitief voor Marokko.

Koeman maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de interlands tegen Peru en Frankrijk. "Hij is een serieuze optie voor de rechtsbackpositie, we willen hem in de toekomst graag bij het Nederlands elftal hebben'', zei de bondscoach zondag bij Studio Voetbal over Mazraoui. "Nee, ik heb niet beloofd dat ik hem direct ga selecteren.''