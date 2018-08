ADO versterkt zich met voormalig PEC-spits Necid en verdediger Troupée

Necid tekent een contract van twee jaar bij ADO. De club uit de Hofstad haalt met de 29-jarige Tsjech een vervanger in huis van spits Björn Johnsen, die deze zomer naar AZ vertrok.

"Natuurlijk hadden we dit nieuws liever een maand eerder kunnen brengen, maar kwaliteit ging boven snelheid", zegt technisch manager Jeffrey van As dinsdag op de site van ADO.

"Tomas is sterk, gepassioneerd en koelbloedig. Hij is een echte targetman, die de bal kan vasthouden en voor het doel absoluut het verschil kan maken. We hebben Tomas lange tijd gevolgd en hebben veel vertrouwen in hem."

Necid keert terug in Eredivisie

Met zijn transfer naar ADO keert Necid na drie jaar terug in de Eredivisie. Necid speelde in het seizoen 2014/2015 voor PEC Zwolle en dwong door zijn sterke jaar bij de 'Blauwvingers' - hij kwam in 33 duels veertien keer tot scoren - een transfer naar Bursaspor af.

In zijn eerste seizoen bij de Turkse club speelde Necid nog 28 competitiewedstrijden, maar de aanvaller raakte daarna zijn basisplek kwijt en werd achtereenvolgens verhuurd aan Legia Warschau en Slavia Praag.

De 44-voudig international van Tsjechië speelde eerder in zijn loopbaan ook voor CSKA Moskou, FK Jablonec en PAOK Saloniki.

Ook Troupée dit seizoen in shirt van ADO

ADO sloeg dinsdag twee keer toe op de transfermarkt, want de Eredivisionist versterkte zich ook met Troupée. De vleugelverdediger komt op huurbasis over van FC Utrecht.

De twintigjarige Troupée maakte in mei 2015 zijn debuut voor Utrecht en speelde sindsdien 65 competitiewedstrijden voor de Domstedelingen. Hij kan sinds vorig seizoen echter niet rekenen op een vaste basisplaats.

"Giovanni gaf aan dat hij graag voor zijn kans wilde gaan in Den Haag, en wij zien daar de toegevoegde waarde van in", zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam. "We gaan zijn ontwikkeling aldaar nauwgezet volgen."

ADO verloor zijn eerste twee wedstrijden van het seizoen, maar herstelde zich vorige week door Fortuna Sittard met 3-1 te verslaan. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk, die momenteel de twaalfde plek op de ranglijst bezet, speelt zaterdag een uitduel met Excelsior.

