Jörgensen hervat groepstraining Feyenoord en nadert rentree

De 27-jarige Jörgensen liet zich vorige week donderdag al zien op het trainingsveld, maar toen werkte hij alleen nog individuele oefeningen af. Nu deed de spits een volledige groepstraining mee.

Jörgensen genoot na het WK van deze zomer in Rusland van een extra lange vakantie, maar raakte al snel geblesseerd toen hij zich eind juli weer bij Feyenoord meldde.

Door de kwetsuur aan zijn voet kwam Jörgensen dit seizoen nog geen enkele keer in actie. Zijn naderende rentree is een opsteker voor trainer Giovanni van Bronckhorst, die voorin nu weer wat meer opties heeft.

In de laatste wedstrijden begon Feyenoord met Robin van Persie in de spits. Aan het begin van het seizoen kreeg ook Dylan Vente een kans in de punt van de voorhoede.

Feyenoord op weg terug na slechte start

Na een teleurstellende seizoenstart, waarin Feyenoord de eerste competitiewedstrijd verloor en werd uitgeschakeld in de derde voorronde van de Europa League, lijken de Rotterdammers de weg omhoog langzaam te hebben ingezet.

Feyenoord won afgelopen zondag met 3-5 van sc Heerenveen en staat met zes punten op de vijfde plek in de Eredivisie. Koploper PSV heeft drie punten meer dan de kampioen van het seizoen 2016/2017.

In de derde speelronde neemt Feyenoord het zondag in De Kuip op tegen NAC Breda (aftrap 16.45 uur). Het is niet bekend of Jörgensen fit genoeg is om tegen NAC zijn rentree te maken.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie