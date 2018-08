Esbjerg-trainer Lammers tevreden na debuut 'belangrijke' Van der Vaart

Van der Vaart viel in de 71e minuut in voor aanvaller Mathias Kristensen, een kwartiertje nadat Joni Kauko Esbjerg op 0-1 had gezet.

Het was de eerste officiële wedstrijd voor de 109-voudig Oranje-international sinds hij op 1 maart zes minuten voor tijd in het veld kwam bij zijn toenmalige club FC Midtjylland in het Deense competitieduel met Bröndby.

"We hadden van tevoren niet besproken dat 'Rafa' zou invallen, het lag eraan hoe de wedstrijd zich zou ontwikkelen", zei Lammers na de wedstrijd in Aalborg tegen de Deense krant JV.

"'Rafa' paste zich probleemloos aan toen hij in het veld kwam. Hij is heel belangrijk voor het team, ik weet zeker dat we van zijn kwaliteiten gaan genieten. De man houdt gewoon van voetballen."

Van der Vaart is nog niet volledig fit

Van der Vaart tekende ruim drie weken geleden een eenjarig contract bij Esbjerg, nadat hij in juli twee weken had meegetraind bij PEC Zwolle. De aanvallende middenvelder koos ervoor om in Denemarken te blijven, omdat zijn vriendin Estavana Polman handbalt in het Scandinavische land.

De oud-Ajacied kwam niet volledig fit binnen bij zijn nieuwe club, waardoor hij de afgelopen weken nog geen wedstrijden speelde voor het eerste elftal van Esbjerg. Lammers zei vorige week dat hij de geboren Heemskerker mogelijk zou kunnen gebruiken "om het tempo uit de wedstrijd te halen" als zijn ploeg met 3-0 voorstond.

Van der Vaart gaf maandag na zijn debuut toe dat hij fitter moet worden. "De wedstrijdfitheid is er nog niet, maar daar bouwen we elke dag verder aan", zei hij.

De Nederlander was blij met zijn eerste optreden voor Esbjerg én met de zege, die zijn club na zeven wedstrijden naar de zesde plaats brengt in de Deense Superligaen. "We hadden in de slotfase wat geluk, maar we kunnen trots zijn op deze prestatie", aldus Van der Vaart. "We hebben er met z'n allen voor geknokt."