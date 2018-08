Mourinho loopt boos weg uit persconferentie na pijnlijke nederlaag

“Weet je wat dit betekent?", vroeg Mourinho aan een van de aanwezige mediavertegenwoordigers in de perszaal op Old Trafford, toen diegene in zijn ogen een te kritische vraag had gesteld.

"3-0. Maar deze vingers betekenen ook drie Premier League-titels. Want ik heb meer Premierships gewonnen dan de andere negentien managers in Engeland samen. Drie voor mij en twee voor de anderen. Respect, respect, respect", waren zijn laatste woorden voordat hij uit het zicht verdween.

Manchester United speelde een belabberde wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De 'Red Devils' toonden zich met name in verdedigend opzicht zeer kwetsbaar, met drie tegendoelpunten in de tweede helft als gevolg.

Mourinho baarde gelijk al na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Craig Pawson opzien door minutenlang voor een van de tribunes achter het doel te staan en te applaudisseren voor de fans die tot het einde bleven zitten.

"Onze fans lezen geen kranten. Ze kijken geen televisie. Ze zijn intelligenter dan dat. Het is niet normaal om een wedstrijd op deze manier te verliezen, maar zij reageerden op geweldige wijze", aldus de 'Special One' tegenover Sky Sports.

Mourinho neemt spelers niets kwalijk

Mourinho nam ondanks de enorme afgang zijn spelers niets kwalijk. Hij had opmerkelijk genoeg zelfs lovende woorden voor ze over.

"Iedereen die deze wedstrijd heeft gezien, weet dat dit team een eenheid is. De jongens gaven alles voor elkaar en dat zouden ze niet doen als ze niet eensgezind zijn", stelde hij.

"Goals zorgen voor een geweldige boost, door tegendoelpunten raak je afgemat. Tijdens de rust vroegen we ons af waarom we niet aan het winnen waren, daarna incasseerden we kort achter elkaar twee treffers."

Manchester United verloor vorige week ook al op bezoek bij Brighton & Hove Albion (3-2) en is door de nieuwe verliespartij pas terug te vinden op de veertiende plaats op de ranglijst met drie punten na drie speelrondes.

De twintigvoudig kampioen van Engeland neemt het de komende weken in competitieverband op tegen achtereenvolgens Burnley (uit), Watford (uit) en Wolverhampton Wanderers (thuis).

