Tottenham vergroot problemen Manchester United en Mourinho

Alledrie de doelpunten vielen in de tweede helft en kwamen op naam van Harry Kane (50e minuut) en tweemaal Lucas Moura (52e en 84e minuut).

Kane scoorde met een perfect getimede kopbal uit een hoekschop van Kieran Trippier en Moura trof doel met een schuiver in de verre hoek uit een voorzet van Christian Eriksen en een fraaie solo.

Manchester United verzuimde in de eerste helft zelf op voorsprong te komen. Romelu Lukaku had de bal voor een leeg doel voor het inschieten, maar hij schoot op onbegrijpelijke wijze naast.

De ploeg van de geplaagde manager José Mourinho slaagde er na de twee tegendoelpunten niet in iets terug te doen, waardoor de druk op de Portugees alsmaar zal toenemen.

United verloor vorige week ook al

Manchester United verloor vorige week ook al op bezoek bij Brighton & Hove Albion (3-2) en is daardoor pas terug te vinden op de veertiende plaats op de ranglijst met drie punten uit drie wedstrijden.

Mourinho leeft naar verluidt in onmin met algemeen directeur Ed Woodward. Hij zou teleurgesteld zijn dat de gewenste aankopen deze zomer uitbleven, iets wat in de Engelse media de afgelopen dagen breed werd uitgemeten.

Tottenham Hotspur is met drie zeges in de eerste drie speelrondes wel uitstekend aan het seizoen begonnen en gaat samen met Liverpool, Chelsea en Watford aan kop in Engeland.

Titelverdediger Manchester City volgt met zeven punten op de vierde plaats. De 'Citizens' leden zaterdag bij Wolverhampton Wanderers (1-1) het eerste puntenverlies in deze jaargang.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League

Roma en Atalanta verdelen zes doelpunten

Justin Kluivert redde met AS Roma in eigen huis een punt tegen het Atalanta Bergamo van Hans Hateboer en Marten de Roon. De Romeinen kwamen terug van een 1-3-achterstand: 3-3.

AS Roma nam al vroeg de leiding door een prachtig hakballetje van Javier Pastore, maar keek opvallend genoeg halverwege al tegen een 1-3-achterstand aan dankzij Timothy Castagne en tweemaal Emiliano Rigoni.

De ploeg van trainer Eusebio Di Francesco toonde in de tweede helft echter veerkracht en maakte er nog 3-3 van via Alessandro Florenzi en Konstantinos Manolas.

Bij AS Roma viel Kluivert direct na rust in en bleef Rick Karsdorp op de bank, terwijl bij Atalanta Bergamo Hateboer en De Roon enkele minuten later binnen de lijnen verschenen.

Kluivert kende vorige week droomdebuut

Kluivert kende vorige week nog een droomdebuut door met een knappe voorzet aan de basis te staan van het winnende doelpunt van Edin Dzeko tegen Torino: 0-1.

De van Ajax overgekomen negentienjarige aanvaller had tegen Atalanta Bergamo vlak voor tijd de winnende 4-3 op zijn schoen, maar hij treuzelde te lang, waardoor de kans verkeken was.

Kevin Strootman ontrak in de selectie van AS Roma tegen Atalanta Bergamo. De middenvelder staat op het punt om een vijfjarig contract te tekenen bij Olympique Marseille.

Zowel AS Roma als Atalanta Bergamo staat na twee speelronden op vier punten in de Serie A. Alleen Juventus, Napoli en SPAL zijn nog zonder puntenverlies in Italië.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A