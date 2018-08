Ajax kan tegen Dinamo Kiev afrekenen met 'Nederlandse voorronde-vloek'

76,4 procent van alle clubs haalde de volgende ronde na een 3-1-thuisoverwinning in een Europees toernooi. De zeven eerdere keren dat een Nederlandse club begon met een 3-1-zege in eigen stadion liepen zelfs allemaal goed af.

Mocht Ajax het hoofdtoernooi bereiken dan is dat extra bijzonder, omdat een Nederlandse club niet eerder zo'n lange weg moest afleggen in de voorronde. Vorig jaar moest de nummer twee van de Eredivisie twee rondes overleven en tot en met 2008 was het er één.

Sinds dat jaar haalde alleen Ajax acht jaar geleden via de voorronde het hoofdtoernooi. Liefst zeven keer op rij liep het verkeerd af: één keer met FC Twente (2011), twee keer met Feyenoord (2012 en 2014), één keer met PSV (2013) en drie keer was het Ajax (2015, 2016 en 2017) dat faalde.

Dit jaar is de eerste keer dat twee Nederlandse clubs in de voorronde moeten spelen en omdat PSV vorige week met 2-3 won bij BATE Borisov is de kans groot dat ons land voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 ook twee ploegen in het hoofdtoernooi heeft. In 2002/2003 werd Nederland voor het laatst door drie clubs (Ajax, Feyenoord en PSV) vertegenwoordigd.

PSV is recordhouder qua deelnames

Het kan de veertiende keer worden dat Ajax meedoet aan het hoofdtoernooi van de Champions League, dat in 1992 de opvolger was van het Europa Cup I-toernooi. De winnaar van 1995 is daarmee geen Nederlands recordhouder, want dat is PSV.

De Eindhovenaren jagen op hun zestiende deelname, terwijl de teller bij tegenstander BATE Borisov op vijf staat. Dinamo Kiev wil voor de zeventiende keer het miljoenenbal halen.

Dinamo Kiev tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in het NSK Olimpiejsky Stadion en staat onder leiding van arbiter Damir Skomina. Ook bij PSV-BATE Borisov is de aftrap woensdag in het Philips Stadion om 21.00 uur.