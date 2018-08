Gündogan wil in tegenstelling tot Özil wel in Duits elftal blijven

"Als ik word opgeroepen zie ik geen reden om te bedanken. Ik ben er trots op voor Duitsland te mogen spelen", zegt Gündogan maandag in een interview met verschillende Duitse media.

Gündogan en Özil legden zich voorafgaand aan het WK in Rusland op de gevoelige plaat vast met Erdogan en daarover ontstond in Duitsland ontzettend veel ophef.

Özil besloot na het WK te bedanken voor de nationale ploeg. De middenvelder van Arsenal en wereldkampioen van 2014 sprak daarbij over racisme.

"Als we winnen, ben ik een Duitser in de ogen van Reinhard Grindel (bondsvoorzitter, red.) en zijn supporters. Maar als we verliezen, ben ik een immigrant. Hoewel ik belasting betaal in Duitsland, donaties doe aan Duitse scholen en met Duitsland wereldkampioen ben geworden, word ik nog steeds niet geaccepteerd door de samenleving.

Gündogan laat zich wat voorzichtiger uit

Gündogan, evenals Özil in Gelsenkirchen geboren én met Turkse roots, liet zich in het vraaggesprek van maandag wat voorzichtiger uit.

"Ik heb mijn hele leven vrijwel uitsluitend positieve ervaringen opgedaan in Duitsland. Maar er zijn mensen geweest die de bewuste foto om politieke redenen hebben misbruikt. In die samenhang is soms de grens van racisme overschreden."

Gündogan droeg vooralsnog 27 keer het shirt van Duitsland. Hij maakte daarin vier doelpunten en leverde bovendien vier assists.

Duitsland kende een uiterst teleurstellend WK in Rusland. 'Die Mannschaft" werd al in de groepsfase uitgeschakeld door in een poule met Zweden, Mexico en Zuid-Korea opvallend genoeg als vierde en laatste te eindigen.