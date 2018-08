NAC haalt doelman Zwarthoed als vervanger van vertrokken Muric

Zwarthoed zette in het Rat Verlegh Stadion zijn handtekening onder een contract voor één seizoen, met een optie voor een tweede.

De geboren Volendammer komt transfervij over van Excelsior, waar hij niet verder wilde gaan omdat zijn lichaam te heftig reageerde op het spelen van wedstrijden op een kunstgrasveld.

Zwarthoed wordt bij NAC Breda herenigd met trainer Mitchell van der Gaag, die afgelopen zomer dezelfde weg bewandelde.

Smulders blij met komst van Zwarthoed

Technisch directeur Hans Smulders van NAC Breda is blij dat hij in zijn missie is geslaagd om een ervaren keeper aan de selectie toe te voegen.

"Na de komst van Theo zetten we in op nog een keeper, waarmee we ervoor willen zorgen dat de rust en stabiliteit definitief terugkeert in het doel van NAC Breda", zegt hij op de clubsite.

NAC Breda kreeg vorige week met het vertrek van Muric een forse tegenvaller te verwerken. De Montenegrijnse jeugdinternational was weer nodig bij Manchester City omdat tweede doelman Claudio Bravo van de Engelse kampioen zwaar geblesseerd was geraakt.

Muric stond nog wel onder de lat in het met 3-0 gewonnen thuisduel met De Graafschap, maar door zijn afwezigheid moest afgelopen zaterdag de pas 19-jarige Pool Karol Niemczycki zijn handschoenen aantrekken in het met 0-2 verloren thuisduel met Excelsior.

