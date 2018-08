Ajax wil met Ziyech om tafel bij uitblijven transfer

"We weten allemaal dat er een afspraak ligt dat hij bij een goed bod mag vertrekken", begon Ten Hag maandag zijn verhaal op de persconferentie in aanloop naar de return in Oekraïne tegen Dinamo Kiev in de play-offs van de Champions League.

"Maar we weten ook dat hij gelukkig is bij ons. Als hij blijft, dan is het logisch dat we gaan praten wat we in de aanloop naar de volgende transferwindow gaan doen."

Ziyech stond lang in de belangstelling van AS Roma, maar de Italiaanse topclub meldde zich nooit in Amsterdam en inmiddels is de transfermarkt in dat land ook al gesloten.

Datzelfde geldt voor Engeland, maar in Spanje, Frankrijk en Duitsland hebben ze net als in Nederland nog wel tot zaterdag de tijd om spelers aan te trekken.

Ziyech heeft bij Ajax nog een contract tot de zomer van 2021. De international van Marokko kwam medio 2016 voor 11 miljoen euro over van FC Twente.

Ajax verdedigt 3-1-zege

Ajax verdedigt in het tweede duel met Dinamo Kiev de 3-1-zege van vorige week in de heenwedstrijd in eigen huis. Ten Hag is niet van plan dat met defensief spel te gaan doen.

"We willen vasthouden aan onze eigen identiteit. Wij zullen voor de winst spelen. Dat moet de instelling zijn om in de groepsfase te komen", vertelde hij vlak voor de training in het immense NSK Olimpiejsky.

"Ik verwacht een ander Kiev, maar hetzelfde Ajax. Het is aan ons om de regie van de wedstrijd in handen te nemen en uiteindelijk ook te scoren. Een doelpunt zou ons erg helpen."

Ten Hag gaf zoals gebruikelijk niets prijs over zijn opstelling. Hij mist de geschorste Nicolás Tagliafico, maar kan wel weer beschikken over de van een hamstringblessure herstelde David Neres. De Ajax-trainer wacht echter eerst af hoe de Braziliaanse aanvaller dinsdag reageert op zijn inspanningen tijdens de laatste oefensessie maandagavond.

"We spelen een belangrijke wedstrijd, maar we willen hem ook geen zes maanden kwijt zijn. Hij moet pijnvrij zijn om te kunnen spelen."

De return tussen Dinamo Kiev en Ajax vangt dinsdag om 21.00 uur aan. Mochten de Amsterdammers het tweeluik winnend afsluiten, dan plaatsen ze zich voor het eerst sinds het seizoen 2014/2015 voor de groepsfase van de Champions League.

