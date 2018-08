Feyenoord raakt overbodige Boëtius kwijt aan Mainz

Boëtius maakte na zijn domme rode kaart in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen op bezoek bij De Graafschap al geen deel meer uit van de selectie en trainer Giovanni van Bronckhorst liet meermaals blijken dat daar voorlopig geen verandering in kwam.

"Jean-Paul is niet weg. Hij is bij ons en traint mee. Ik heb ook met hem gesprekken gehad. Hij wil het liefste blijven. Het ligt bij hem anders. Het wordt voor hem een moeilijk verhaal. Je weet nooit", zei hij afgelopen vrijdag op zijn persconferentie in aanloop naar het uitduel met sc Heerenveen.

Boëtius kreeg tegen De Graafschap tien minuten voor tijd een tweede gele kaart en dus rood voor het cynisch applaudisseren in de richting van scheidsrechter Pol van Boekel.

Dat was al de tweede keer in korte tijd dat Boëtius in opspraak kwam bij Feyenoord. Eind juli weigerde hij na een vriendschappelijke confrontatie in Istanbul tegen Fenerbahçe om een extra training af te werken.

Van Geel betreurt situatie

Technisch directeur Martin van Geel betreurt het vertrek van Boëtius bij Feyenoord, maar hij zag gezien de recente gebeurtenissen geen andere mogelijkheid.

"Het is altijd jammer als een club en een speler om dit soort redenen uit elkaar gaan, maar soms is het zoals het is. Dan is het fijn als er een oplossing mogelijk blijkt die voor alle partijen goed is", aldus de beleidsbepaler op de clubsite.

"Feyenoord ontvangt een prima transfersom en Jean-Paul kan sportief de draad weer oppakken bij een mooie club uit de Bundesliga. We wensen hem daar uiteraard alle succes toe."

Feyenoord en Mainz doen geen mededelingen over de exacte hoogte van de transfersom van Boëtius, die in Rotterdam nog een contract had tot de zomer van 2020 en nu in Duitsland vastligt tot medio 2022.

Boëtius was bezig aan zijn tweede periode bij Feyenoord. De buitenspeler debuteerde in 2012 voor het eerste elftal en vertrok in 2015 naar FC Basel. Hij was daar weinig succesvol en na een uitleenbeurt aan KRC Genk keerde hij vorig jaar terug in Rotterdam.

