PSV zoekt nog nieuwe middenvelder na blessure Thomas

"Mogelijk valt Ryan een jaar weg'', zegt algemeen directeur Toon Gerbrands maandag tegen PSV TV. "Dat is ontzettend vervelend voor hem, maar ook voor de balans in onze selectie. Dan is het logisch dat we op zoek gaan naar een vervanger.''

Of het huur of koop wordt, hangt van de omstandigheden af. "Als er iemand komt van een topclub, wordt het waarschijnlijk huur. In andere gevallen is koop een optie", aldus Gerbrands.

De 23-jarige Thomas tekende twee weken geleden voor vier jaar bij PSV. Hij gold in Eindhoven als de opvolger van Marco van Ginkel, maar afgelopen woensdag scheurde hij bij een training een kruisband in zijn knie.

Luckassen en Ramselaar vertrekken mogelijk nog

Derrick Luckassen en Bart Ramselaar vertrekken deze transferperiode mogelijk nog bij PSV. "Het is bespreekbaar dat Luckassen wordt verhuurd, met een optie tot koop. Hij moet gaan spelen", aldus Gerbrands.

Volgens de directeur heeft zich op dit moment nog niemand gemeld voor Ramselaar. "Hij speelt op dit moment minder, als er clubs met interesse zijn dan horen we dat wel.''

De zomerse transferperiode eindigt vrijdag om middernacht. Tot die tijd kunnen Nederlandse clubs nog nieuwe spelers aantrekken.

PSV is goed begonnen aan het Eredivisie-seizoen. De landskampioen heeft als enige club zijn eerste drie duels gewonnen.

