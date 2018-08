Algemeen directeur vertrekt na 'intensieve periode' bij FC Twente

Velderman, die vertrekt na "goed overleg met de raad van commissarissen", was werkzaam in een van de meest roerige periodes uit de clubgeschiedenis van FC Twente.

De landskampioen van 2010 kampte het afgelopen anderhalf jaar met grote financiële problemen. Tot overmaat van ramp degradeerde de club vorig seizoen voor het eerst sinds 1983 uit de Eredivisie.

Edward van der Veen, die samen met Velderman de directie vormde na het vertrek van commercieel directeur Jan van Halst begin mei, neemt voorlopig de taken over van zijn vertrokken collega. FC Twente gaat de komende maanden op zoek naar een nieuwe algemeen directeur.

Velderman werd aan het begin van 2017 aangesteld als financieel directeur. Vorig jaar maart ging hij verder als algemeen directeur.

Tubantia schreef vorige week dat een vertrek van Velderman aanstaande was. Hij zou niet goed kunnen samenwerken met onder anderen technisch manager Ted van Leeuwen en hoofdscout Evert Bleuming.

Velderman behandelde lastige dossiers

Velderman kreeg bij Twente te maken met een flink aantal lastige dossiers. Zo trof hij een schikking met de belastingdienst, bereikte hij een akkoord met een groep investeerders (de 'Noabers') en de gemeente Enschede over een miljoeneninjectie, en won hij met de club een zaak die was aangespannen door de zaakwaarnemer van oud-speler Dusan Tadic.

"Erik heeft ontzettend hard gewerkt aan het financiële en operationele herstel van FC Twente", zegt Dennis Schipper, voorzitter van de raad van commissarissen, maandag op de site van de Tukkers.

"Met name de schikking met de belastingdienst was erg belangrijk, maar ook de eerste aanzet tot de verkoop van aandelen, die onder zijn leiding is geïnitieerd, is van grote waarde voor het verdere financiële herstel van FC Twente."

Velderman: "FC Twente is een club met een ongekende achterban en veel dynamiek. Nu de financiering van de 'Noabers' en uitstel van betaling voor twee seizoenen door de gemeente Enschede en ABN AMRO een feit is, is het tijd om het stokje aan een ander over te dragen."