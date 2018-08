Real-trainer Lopetegui gaat per wedstrijd kiezen tussen Courtois en Navas

De verwachting was dat de 26-jarige Courtois, die onlangs voor 35 miljoen euro overkwam van Chelsea, zondagavond zijn debuut zou maken voor Real in de uitwedstrijd tegen Girona, maar Lopetegui koos opnieuw voor de vijf jaar oudere Costa Ricaan.

"Deze situatie is misschien niet eenvoudig te begrijpen, maar wel eenvoudig uit te leggen. Ik heb twee geweldige keepers", zei Lopetegui na het duel, dat met 1-4 gewonnen werd. "Met Kiko Casilla erbij zijn het er zelfs drie. En dat is geen probleem, maar een oplossing. We zullen per wedstrijd bekijken wat de beste optie is."

Over het optreden zondagavond van Navas, die sinds 2014 onder contract staat bij Real, is Lopetegui tevreden. "Ik kan niet anders zeggen dan dat Keylor het goed heeft gedaan. We zullen zien wat er de komende weken gebeurt. De concurrentiestrijd maakt ons alleen maar sterker."

'We kunnen opnieuw hoge ogen gooien'

Hoewel de 1-4-eindstand anders doet vermoeden, ging het zondagavond bij Girona moeizaam voor Real. De ploeg, die sterspeler Cristiano Ronaldo kwijtraakte aan Juventus, kwam op achterstand, maar door goals van Sergio Ramos, Karim Benzema (twee keer) en Gareth Bale liep het goed af.

Volgens middenvelder Casemiro zal Real dit seizoen - zonder Ronaldo - meer als team moeten spelen. "Ik denk dat het spelen als hecht team de sleutel is die ons naar succes kan leiden. Dat hebben we in deze wedstrijd laten zien", aldus de Braziliaan

"Als iedereen daarvan doordrongen is en als we ook allemaal met de juiste mentaliteit spelen, kunnen we opnieuw hoge ogen gooien."

Door de zege gaat Real samen met FC Barcelona aan kop in de Primera Division met zes punten uit twee wedstrijden. Zaterdag speelt de 'Koninklijke' om 20.45 uur thuis tegen Leganés. Een dag later neemt Barcelona het om 18.30 uur in Camp Nou op tegen Huesca.

