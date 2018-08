Sneijder krijgt in afscheidswedstrijd tegen Peru basisplaats bij Oranje

"Sneijder gaat starten", antwoordde Koeman zondag in Studio Voetbal op de vraag of de 34-jarige middenvelder een basisplaats krijgt tegen Peru. "Hij zal ongeveer een uur spelen."

Sneijder is al recordinternational van Oranje en zal tegen Peru zijn 134e interland spelen. "Ik vind dat een recordinternational een afscheidswedstrijd verdient", aldus Koeman.

De Utrechter, die sinds de winter voor het Qatarese Al-Gharafa uitkomt, maakte in maart bekend dat hij stopt als international. Dat besluit nam hij na overleg met Koeman, die met jongere spelers naar het EK van 2020 wil toewerken.

Sneijder kreeg eind april te horen dat hij een afscheidswedstrijd krijgt bij het Nederlands elftal. Aanvankelijk hoopte de routinier dat hij in maart in het oefenduel met Engeland afscheid kon nemen van Oranje, maar Koeman vond het geen goed moment voor een uitzwaaiwedstrijd.

De oefeninterland tussen het Nederland en Peru wordt op donderdag 6 september in de Johan Cruijff ArenA gespeeld en geldt als voorbereiding op de Nations League-wedstrijd in en tegen Frankrijk, die drie dagen later gespeeld wordt. In de nieuwe competitie van de UEFA speelt Oranje ook nog tegen Duitsland.

Koeman heeft goed gesprek met Mazraoui

Koeman ging in Studio Voetbal ook in op het gesprek met Noussair Mazraoui. Zaterdag meldde diens zaakwaarnemer Mustafa Nakhli dat de rechtsback van Ajax een gesprek heeft gehad met de KNVB.

"Afgelopen donderdagmiddag heb ik met hem gesproken", vertelde de bondscoach. "Nico-Jan Hoogma, Mazraoui, zijn zaakwaarnemer en ik hebben met zijn vieren een goed gesprek gehad."

"We hebben aangegeven wat we willen en hoe we het voor ons zien met hem", vervolgde Koeman. "Hij is in de toekomst een serieuze optie voor de rechtsbackpositie."

De twintigjarige Mazraoui heeft de keuze tussen Oranje en Marokko. Omdat hij nog geen officiële interland voor Marokko heeft gespeeld, mag de Alphenaar nog voor Nederland uitkomen.

De verdediger heeft slechts een week de tijd om zijn keuze te maken, aangezien de kans bestaat dat Koeman Mazraoui op wil nemen in de selectie voor het oefenduel met Peru op 6 september en het duel in de Nations League tegen Frankrijk drie dagen later.

Koeman heeft goede hoop dat Mazraoui voor Oranje kiest. "Op basis van het gesprek en hoe we uit elkaar zijn gegaan, hebben we iets meer hoop dan vooraf."